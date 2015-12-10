FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 240

stranger:
Учитель, ты давай не шарся, потом, народ ждет чуда сейчас)

вот правильный народ видит тренд!, а вот откаты они видят? (заладят как попугаи тренд вниз тренд вниз)

 

доп. а я ни шарюсь работаю! с ахметом апельсины перебираем! вон ещё фура пришла - всем до вечера! 

 
Ishim:
Нервный Вы какой то, Учитель))) Лунь пришел, забаил.

 

 
stranger:

канал будет пробит - внизззз ))))) (я тебе не зря про нинзю написал - на демо тренируйся) 

 

епт! у тебя график вверх ногами ))))))))))) (фьььючерс - ну ну так солидней) 

 
Ishim:

Наивный Вы, Учитель)))))))) Вам конфетку показали, а вы за ней сломя голову))))

Забаил наглухо и гоу) 

 
stranger:
кито? до одного места мне твоя нинзя )))))))))0
 
Ishim:
Тебе в Мт рисовать?)
 
stranger:
знатные у тебя мухаморы! сам мариновал? (поделись рецептиком с апологетами своими)
 
stranger:

Да он у меня уже х... знае откогда запродан, утром еще, поищи нормальную пару, а то уснешь над ним))))

Эта пара только для оннанистов-профессионалов 

так разве в этом дело? 

 

запродал тогда, потом, еще, потом еще... и так на каждом сурьезном часовом откате запродаешь, с целью около 1,21 

 
IRIP:

а до 21 и не дойдёт пунктов 20 )))))))))) (... и так до утра - хороший сон)
 
IRIP:

Дело в том, что хода дневного у него кот наплакал.
