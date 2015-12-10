FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 240
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Учитель, ты давай не шарся, потом, народ ждет чуда сейчас)
вот правильный народ видит тренд!, а вот откаты они видят? (заладят как попугаи тренд вниз тренд вниз)
доп. а я ни шарюсь работаю! с ахметом апельсины перебираем! вон ещё фура пришла - всем до вечера!
вот правильный народ видит тренд!, а вот откаты они видят? (заладят как попугаи тренд вниз тренд вниз)
Нервный Вы какой то, Учитель))) Лунь пришел, забаил.
Нервный Вы какой то, Учитель))) Лунь пришел, забаил.
канал будет пробит - внизззз ))))) (я тебе не зря про нинзю написал - на демо тренируйся)
епт! у тебя график вверх ногами ))))))))))) (фьььючерс - ну ну так солидней)
канал будет пробит - внизззз ))))) (я тебе не зря про нинзю написал - на демо тренируйся)
Наивный Вы, Учитель)))))))) Вам конфетку показали, а вы за ней сломя голову))))
Забаил наглухо и гоу)
Наивный Вы, Учитель)))))))) Вам конфетку показали, а вы за ней сломя голову))))
кито? до одного места мне твоя нинзя )))))))))0
Тебе в Мт рисовать?)
Да он у меня уже х... знае откогда запродан, утром еще, поищи нормальную пару, а то уснешь над ним))))
Эта пара только для оннанистов-профессионалов
так разве в этом дело?
запродал тогда, потом, еще, потом еще... и так на каждом сурьезном часовом откате запродаешь, с целью около 1,21
так разве в этом дело?
запродал тогда, потом, еще, потом еще... и так на каждом сурьезном часовом откате запродаешь, с целью около 1,21
так разве в этом дело?
запродал тогда, потом, еще, потом еще... и так на каждом сурьезном часовом откате запродаешь, с целью около 1,21