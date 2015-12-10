FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 662

stranger:
Шаман, а че график то пустой, просто как услышал что вы с Ильей хотите евру продать, то моя плакаль(((

http://clip2net.com/s/38QUcWz - вот цели по евре пока - внизу не показывал, только вверху

сейчас ее покупать смысла очень мало 

Мало не мало, а продавать пока смысла вообще нет.
 

цели по аудкад

 

 
я ее и купил уже, и профит зафиксировал...

и продана она у меня...

разве не видно причин для этого?

 
Доллар побил рекорд в 66 рублей http://russian.rt.com/article/64691 
 
Для чего? Купить и продать? Не, аж таких причин я не вижу)))
 
а они есть...
[Удален]  

всё успокаиватся начало и цены в ближайшее время лягут в боковик. 

основная причина в том, что банк японии достиг целевых уровней и перестал играть на понижение курса йены. в связи с этим курс доллара начал стабилизироватсяи ослабевать из за перекупленности.

что касается евры, 2660 пока первый уровень. 

что касается сырьевиков, они под давлением нефти и пока скорее всего любой ростих против доллара будет всего лишь коррекция.  

 
Кросс CADJPY обращает на себя внимание в плане покупки в районе 9950.
 
Отец родной, где ж ты пропадал?)))
