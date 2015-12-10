FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 662
Шаман, а че график то пустой, просто как услышал что вы с Ильей хотите евру продать, то моя плакаль(((
http://clip2net.com/s/38QUcWz - вот цели по евре пока - внизу не показывал, только вверху
сейчас ее покупать смысла очень мало
цели по аудкад
Шаман, а че график то пустой, просто как услышал что вы с Ильей хотите евру продать, то моя плакаль(((
я ее и купил уже, и профит зафиксировал...
и продана она у меня...
разве не видно причин для этого?
Для чего? Купить и продать? Не, аж таких причин я не вижу)))
всё успокаиватся начало и цены в ближайшее время лягут в боковик.
основная причина в том, что банк японии достиг целевых уровней и перестал играть на понижение курса йены. в связи с этим курс доллара начал стабилизироватсяи ослабевать из за перекупленности.
что касается евры, 2660 пока первый уровень.
что касается сырьевиков, они под давлением нефти и пока скорее всего любой ростих против доллара будет всего лишь коррекция.
