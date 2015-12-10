FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 788
Безотскок иль безоткат, для кого-то это ад. ))
этим и завлекли меня Ильюхины рельсы. Они идут по рынку, по ентому им плевать шо там )))
вверх - покупаем, вниз - продаем... (начало работы блохолова по "рельсам"...)
или безотскок?
если будет паритет, то Европа будет пьянствовать месяц небось )))) слабо верится. цель в 1.21 пока не бита. а это пока что не булка с маслом)))
Невозврат :-)
пускай себе, пусть будет сыта, пьяна и расслаблена :-)
Начинаем помаленьку предпраздничный фикс)
Вроде не пятница еще )))
Завтра какой день?))) 24-е. Профессор, вы оторвались от реала)))
Илья бы сказал - рельсы есчо не отработали обратный сигнал )))))