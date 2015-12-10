FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 788

tol64:
Безотскок иль безоткат, для кого-то это ад. ))

этим и завлекли меня Ильюхины рельсы. Они идут по рынку, по ентому им плевать шо там )))

вверх - покупаем, вниз - продаем... (начало работы блохолова по "рельсам"...)

Open TimeTypeSizeItemPriceS / LT / P
PriceCommissionTaxesSwapProfit

sell0.01eurusd1.22140.00000.0000
1.2204




buy0.01usdjpy120.170.000.00
120.27




sell0.01gbpusd1.55320.00000.0000
1.5523




buy0.01usdchf0.98510.00000.0000
0.9858




buy0.01usdcad1.16290.00000.0000
1.1642




sell0.01nzdusd0.77450.00000.0000
0.7740




sell0.01audusd0.81280.00000.0000
0.8122



 
Не тестировал пока. Но попробую как-нибудь своим взглядом. ))
 
Я представляю как кто то сейчас покупает и плачет, плачет, плачет, покупает, плачет...покупает..кушали...но плакали...но кушали...
 
если будет паритет, то Европа будет пьянствовать месяц небось )))) слабо верится. цель в 1.21 пока не бита. а это пока что не булка с маслом)))

Невозврат :-)

пускай себе, пусть будет сыта, пьяна и расслаблена :-)

 

Начинаем помаленьку предпраздничный фикс)

 

 
Вроде не пятница еще )))
 
artikul:
Вроде не пятница еще )))
Завтра какой день?))) 24-е.  Профессор, вы оторвались от реала)))
 
Сигнала то нет )))
Илья бы сказал - рельсы есчо не отработали обратный сигнал )))))
 
Сказал бы, он вчера спрашивал не образумился ли я и не купил ли фунта на 5615)
