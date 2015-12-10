FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 78

_new-rena:
ауди когда спихнёшь, вертолет покажешь ???
по ауди тп 81.
stranger:
по ауди тп 81.
ок
 
iIDLERr:
да торопыга он. каждый день новые позы. вроде на третий день сказал, что евра совсем и навсегда. можно в анналах покопаться.... я ж не поленился тогда, гадал на палочках тысячелистника. и потом на панцире черепахи.
Чифа не хошь продать?
stranger:
Чифа не хошь продать?
шобэ блестел
 
_new-rena:
шобэ блестел
Не, шобы падал)
 
stranger:
Чифа не хошь продать?
сурьезные люди на чиф не зырят. кстати, Миф его тоже не юзет.
stranger:
Не, шобы падал)
я имел ввиду круче чем золото чтобы блестел. ну шутки ради, Айдлер, без обид.
 
iIDLERr:
сурьезные люди на чиф не зырят. кстати, Миф его тоже не юзет.
А евро юзают?) Тут видишь, Учитель евро продал, ну мне его покупать, оно растет как голодный ..., ну, продал чифа)))) Вот только смотрю с тп я не поскромничал, глянь его.
 
stranger:
А евро юзают?)
Стрэнж, общество не простит интервенции, про которую все бляди знали.  
 
iIDLERr:
Стрэнж, общество не простит интервенции, про которую все бляди знали.  

О!!! Так шо, солиднее евро прикупить и ГУРУ скрин под нос? 

Чего молчишь? Щас Сенсей из кустов выпрыгнет) 

