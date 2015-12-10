FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 158
Ну, давай)
Йо... в рот, ишаки тупые, я же дал ссылку для регистрации демо Нинзи, вы че, с...ка, глухотупобезрукие, уже и этого не умеете?
Что случилось? Да укажет свет, им путь! )
не бузи, Старый. чо про фунта думаешь? пропасть вроде...
Так ты сам про него все рассказал, 63 селл) А купить, пока каких то движений ИХ в эту сторону не увижу пас.
дык я ж рассказал... дык не ожидал, что так... во!
Так и я не думал, но так еще интереснее)
Евру видишь как давят, аж покраснела)