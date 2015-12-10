FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 158

Молодцы, а йену с текущих продать никто не хочет?)
 
buylimit стоит на 115.
 

Ну, давай)

Йо... в рот, ишаки тупые, я же дал ссылку для регистрации демо Нинзи, вы че, с...ка, глухотупобезрукие, уже и этого не умеете? 

 
stranger:

Что случилось? Да укажет свет, им путь! )
 
21april:
Что случилось? Да укажет свет, им путь! )
Руки их корявые им в ж..у, демку зарегить не могут, лезут под моим логином.
 
stranger:

не бузи, Старый. чо про фунта думаешь? пропасть вроде...
 
iIDLERr:
не бузи, Старый. чо про фунта думаешь? пропасть вроде...
Так ты сам про него все рассказал, 63 селл) А купить, пока каких то движений ИХ в эту сторону не увижу пас.
 
stranger:
дык я ж рассказал... дык не ожидал, что так... во!
 
iIDLERr:
Так и я не думал, но так еще интереснее)

 

Евру видишь как давят, аж покраснела) 

 
я, типа, думал, снижаца будет. а он летит в хлам. 
