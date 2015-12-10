FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 460

stranger:

А что в календаре не было инфы о времени объявления ставки?)))

Кстати, с продажами евроауда завязывай, 1.50, а пройдет - так там космос) 

Да,в календаре разве инфа........бывает правда на пол минуты обновится раньше свечи,а бывало и не обновляется.....

евракенгуру на центовике......если коррекция будет-выскочу.

 
Кстати,ушёл из демо полностью-один взрослый и два центовика.......нужно ещё пару центовых брокеров поискать с 0.01 лотом,а то открыл один с лотом 0.1..........пару ордеров открыл и всё-жди..........что это за тренировка-это уже торговля по ловле блох.
 
Рена,когда-то на 4-ке Мне подарили индюшок "Коррекционные уровни",но на графике(программёры далеки от реальной торговли) кроме метки уровня,много пишет лишнего........помоги убрать,Я Тебе его скину,посмотришь. Ок?
 
stranger:
Продал? Не? Кури дальше)))
https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page456   ))))  (тест идёт! под аплодисменты болельщиков и завывание конкурентов)
шо ж такое то... тока выйдешь на рынок, кто-то чего-нибудь ляпнет... :-)))

 

 

не смог удержаться... :-)))

всё время в бане - судьба моя... :-)))

 http://www.politnavigator.net/ne-prokhodi-mimo-ubejj-kolorada-v-kieve-otkrylas-vystavka-100-luchshikh-patrioticheskikh-plakatov-foto.html

 
stranger:
Профессор, пойдите еще пару баксов на счет закиньте) С Учителем пообщайтесь, погорюйте вместе, сопли друг другу утрите)
Когда нарисуешь новые уровни обязательно пообщаемся ))) Слава Матроскину )))
[Удален]  
stranger:
Профессор, пойдите еще пару баксов на счет закиньте) С Учителем пообщайтесь, погорюйте вместе, сопли друг другу утрите)

Стренж, а вчера уровень по фунту был один в один - что у тебя, что у меня с точностью до пункта, толька я не рисую, ну ты сам понимаешь. Ровно там и снял продажу. И кстати, ниже он так и не сходил)))

Ну IRIP то наверна точно учёл твой намёк

[Удален]  
Fisht_1:
Рена,когда-то на 4-ке Мне подарили индюшок "Коррекционные уровни",но на графике(программёры далеки от реальной торговли) кроме метки уровня,много пишет лишнего........помоги убрать,Я Тебе его скину,посмотришь. Ок?

не а.

Я же тебя научил индюки чистить уже.

[Удален]  
zoritch:

не смог удержаться... :-)))

всё время в бане - судьба моя... :-)))

 http://www.politnavigator.net/ne-prokhodi-mimo-ubejj-kolorada-v-kieve-otkrylas-vystavka-100-luchshikh-patrioticheskikh-plakatov-foto.html

да не в баню, сюда заходи - пообщаемся ))))

Рубель то седня продай, и укрепи его до 52,7 ))))

