FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 460
А что в календаре не было инфы о времени объявления ставки?)))
Кстати, с продажами евроауда завязывай, 1.50, а пройдет - так там космос)
Да,в календаре разве инфа........бывает правда на пол минуты обновится раньше свечи,а бывало и не обновляется.....
евракенгуру на центовике......если коррекция будет-выскочу.
Продал? Не? Кури дальше)))
шо ж такое то... тока выйдешь на рынок, кто-то чего-нибудь ляпнет... :-)))
не смог удержаться... :-)))
всё время в бане - судьба моя... :-)))
http://www.politnavigator.net/ne-prokhodi-mimo-ubejj-kolorada-v-kieve-otkrylas-vystavka-100-luchshikh-patrioticheskikh-plakatov-foto.html
Профессор, пойдите еще пару баксов на счет закиньте) С Учителем пообщайтесь, погорюйте вместе, сопли друг другу утрите)
Стренж, а вчера уровень по фунту был один в один - что у тебя, что у меня с точностью до пункта, толька я не рисую, ну ты сам понимаешь. Ровно там и снял продажу. И кстати, ниже он так и не сходил)))
Ну IRIP то наверна точно учёл твой намёк
Рена,когда-то на 4-ке Мне подарили индюшок "Коррекционные уровни",но на графике(программёры далеки от реальной торговли) кроме метки уровня,много пишет лишнего........помоги убрать,Я Тебе его скину,посмотришь. Ок?
не а.
Я же тебя научил индюки чистить уже.
да не в баню, сюда заходи - пообщаемся ))))
Рубель то седня продай, и укрепи его до 52,7 ))))