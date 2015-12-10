FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 658
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
моё сердце окаменело и нет в душе моей больше добра и зла... :-)))
Я думаю, что вынесло почти всех байщиков по рублю к чертям собачьим... рубль вернулся - в начало вчерашнего дня на исходную . если нет - то вернут, причем в легкую)))))
http://www.kommersant.ru/doc/2634429
ну да... на носу реальная угроза лишних нолей.
подожди писать, разберись сначала полностью. из каких то 140 пуков просады можно выползти и без особого ума. а вот что произойдет, если он лупанёт в безоткат на годик? какой бы не была твоя статья, вынесут тебя через 2-3 дня, если сам раньше не сольешь.
Страшная история...)
Я думаю, что вынесло почти всех байщиков по рублю к чертям собачьим... рубль вернулся - в начало вчерашнего дня на исходную . если нет - то вернут, причем в легкую)))))
http://www.kommersant.ru/doc/2634429
17% - это жесть вообще
чувствую, достойные ученики великого Гайдара работают в ЦБ РФ. Тот отцом своим клялся, чем эти будут?
17% - это жесть вообще
чувствую, достойные ученики великого Гайдара работают в ЦБ РФ. Тот отцом своим клялся, чем эти будут?
новечки, как принято здесь считать. сделали мартин-сливаторррр..... 100 к марту-апрелю это самый детский прогноз, не меньше... но выносить трейдунов будут всё также по черному
я бы на их месте раздвинул спред до нельзя и делов то, и не стал бы рушить банковскую систему изменением процентной ставки. ну это для начала. месяцок бы просто в носу ковырялся и получил бы где то 45-47 к концу месяца, в легкую.
ха и ставку бы наоборот сильно уменьшил чтобы своп стал конским.
новечки, как принято здесь считать. сделали мартин-сливаторррр..... 100 к марту-апрелю это самый детский прогноз, не меньше... но выносить трейдунов будут всё также по черному
я бы на их месте раздвинул спред до нельзя и делов то, и не стал бы рушить банковскую систему изменением процентной ставки. ну это для начала. месяцок бы просто в носу ковырялся и получил бы где то 45-47 к концу месяца, в легкую.
ха и ставку бы наоборот сильно уменьшил чтобы своп стал конским.
Ну что, пристегиваем ремни, баксрубель летит вниз