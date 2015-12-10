FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 658

zoritch:
моё сердце окаменело и нет в душе моей больше добра и зла... :-)))

Я думаю, что вынесло почти всех байщиков по рублю к чертям собачьим... рубль вернулся - в начало вчерашнего дня на исходную . если нет - то вернут, причем в легкую)))))

http://www.kommersant.ru/doc/2634429 

Silent:
ну да... на носу реальная угроза лишних нолей.
это только предчувствие, человеческий фактор, не более. уверен, что не будут ждать 20.01.14. сегодня же всем всыплют за непроделанную работу.
 
_new-rena:

подожди писать, разберись сначала полностью. из каких то 140 пуков просады можно выползти и без особого ума. а вот что произойдет, если он лупанёт в безоткат на годик? какой бы не была твоя статья, вынесут тебя через 2-3 дня, если сам раньше не сольешь. 

Страшная история...)
21april:
Страшная история...)
как раз больше 99% трейдунов знают такую историю на зубок, но концовку со счастливым концом ищут наверное почти все. 
 
_new-rena:

17% - это жесть вообще

чувствую, достойные ученики великого Гайдара работают в ЦБ РФ. Тот отцом своим клялся, чем эти будут? 

lactone:

новечки, как принято здесь считать. сделали мартин-сливаторррр..... 100 к марту-апрелю это самый детский прогноз, не меньше... но выносить трейдунов будут всё также по черному

я бы на их месте раздвинул спред до нельзя и делов то, и не стал бы рушить банковскую систему изменением процентной ставки. ну это для начала. месяцок бы просто в носу ковырялся и получил бы где то 45-47 к концу месяца, в легкую.

ха и ставку бы наоборот сильно уменьшил чтобы своп стал конским. 

 
 
_new-rena:

Я бу убрал его оттуда нахрен - нет рубля нету (идите лесом)
 
Ну что, пристегиваем ремни, баксрубель летит вниз (уже 60.62)
 
Spekul:
Ну что, пристегиваем ремни, баксрубель летит вниз
Рисуем новую волну)
