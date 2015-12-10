FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 631

stranger:
Да это и есть коррекция, только вниз)))) Не может быть коррекции вверх на росте)))

может - не может, ромашка...

все нарисовал, цена будет на уровнях

 
Дописал тебе там, почитай. Ромашки у Учителя)

По фунту я тебе даже скажу куда объемов накидали - на 5520. 

 
Вы оба правы. 

просто масштабы рассуждений у каждого свой 

 

видео реал котировок с ММВБ.

среднесрок - наше всьо!

 
Лактон,Я не далёкий-поэтому ничего не понял в этом мультике. Можешь объяснить вкратце-где там деньги,которые можно было бы взять? Спасибо.
 
gnawingmarket:
Лактон,Я не далёкий-поэтому ничего не понял в этом мультике. Можешь объяснить вкратце-где там деньги,которые можно было бы взять? Спасибо.

я сам первый раз ТАКОЕ увидел. 

Вот так выглядит реальный стакан (слева и справа) - обьемы открывающихся сделок. По центру (цветные линии)  -  аски, биды  и текущая цена. При совпадении текущей цены с линией аска или бида - мы и видим в какую сторону открылась сделка. 

как с помощью ЭТОГО зарабатывать - я без понятия.

по всей видимости, то, что в нашем терминале - это и есть мультик. А это и есть настоящий рынок.

Так я об этом и говорил)

То что я тебе показывал и Алекс, там стакан, лента и профиль объема, три в одном) 

 
В ссыли есть инфа для таких как Я чтобы войти в тему.....................ну,а если нет желания вывихнуть себе мозги-значит "по старинке"-затачиваться на какой-то закономерности рынка и выкачивать из этой закономерности бабки-кто сколько сможет. Закономерность эта называется ТС.
 
да я знал об этом, что у нас мультик идет. 

просто, как говорил еще Матроскин, на нашем мультике - все достаточно просто. Там же - и разводы другие. 

по личному мнению - лента и стакан именно на форе - вообще бессмысленная вещь.  Этот непонятный стакан с циферками от балды - тот же мультик. 

это типа метатрейдеровский

интересно, что за единицы измерения этих цифер - лоты, килограммы или метры?) 

 

 
gnawingmarket:
В ссыли есть инфа для таких как Я чтобы войти в тему.....................ну,а если нет желания вывихнуть себе мозги-значит "по старинке"-затачиваться на какой-то закономерности рынка и выкачивать из этой закономерности бабки-кто сколько сможет. Закономерность эта называется ТС.

вот я об этом и говорю - лучше по-старинке на мультиках. 

влазить в эти стаканы - там и "нагибают" по-другому . Это не просто сходить на стопы перед движухой

