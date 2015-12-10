FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 631
Да это и есть коррекция, только вниз)))) Не может быть коррекции вверх на росте)))
может - не может, ромашка...
все нарисовал, цена будет на уровнях
Дописал тебе там, почитай. Ромашки у Учителя)
По фунту я тебе даже скажу куда объемов накидали - на 5520.
может - не может, ромашка...
все нарисовал, цена будет на уровнях
Вы оба правы.
просто масштабы рассуждений у каждого свой
видео реал котировок с ММВБ.
среднесрок - наше всьо!
Лактон,Я не далёкий-поэтому ничего не понял в этом мультике. Можешь объяснить вкратце-где там деньги,которые можно было бы взять? Спасибо.
я сам первый раз ТАКОЕ увидел.
Вот так выглядит реальный стакан (слева и справа) - обьемы открывающихся сделок. По центру (цветные линии) - аски, биды и текущая цена. При совпадении текущей цены с линией аска или бида - мы и видим в какую сторону открылась сделка.
как с помощью ЭТОГО зарабатывать - я без понятия.
по всей видимости, то, что в нашем терминале - это и есть мультик. А это и есть настоящий рынок.
Взято отсюда: https://www.mql5.com/ru/articles/1284
Так я об этом и говорил)
То что я тебе показывал и Алекс, там стакан, лента и профиль объема, три в одном)
я сам первый раз ТАКОЕ увидел.
Взято отсюда: https://www.mql5.com/ru/articles/1284
Так я об этом и говорил)
То что я тебе показывал и Алекс, там стакан, лента и профиль объема, три в одном)
да я знал об этом, что у нас мультик идет.
просто, как говорил еще Матроскин, на нашем мультике - все достаточно просто. Там же - и разводы другие.
по личному мнению - лента и стакан именно на форе - вообще бессмысленная вещь. Этот непонятный стакан с циферками от балды - тот же мультик.
это типа метатрейдеровский
интересно, что за единицы измерения этих цифер - лоты, килограммы или метры?)
В ссыли есть инфа для таких как Я чтобы войти в тему.....................ну,а если нет желания вывихнуть себе мозги-значит "по старинке"-затачиваться на какой-то закономерности рынка и выкачивать из этой закономерности бабки-кто сколько сможет. Закономерность эта называется ТС.
вот я об этом и говорю - лучше по-старинке на мультиках.
влазить в эти стаканы - там и "нагибают" по-другому . Это не просто сходить на стопы перед движухой