FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 182
Ого сколько страниц налобали уже ))) Значит правду говорят, что онанизм неизлечим )))
привет! закончились пустые хлопоты с селлом )))), доливать к баю пока не думаю скорее всего выше 26 долью.
Долго еще ждать? )))
В то время как Федеральное правительство, как ожидают, поднимет процентные ставки в 2015, ЕЦБ, ответит на крайне медленный рост еврозоны всеобъемлющими покупками государственной облигации (QE), таким образом цементируя его нулевую политику интереса, скажет аналитиков Commerzbank. Немецкий банк говорит, что инвесторы, "недооценивая это расхождение". Банк предсказывает, что евро, вероятно, потеряет больше позиций по сравнению с долларом, чем большинство ожидает и что немецкие акции должны сделать намного лучше в 2015, чем их американские коллеги, тем более, что Германия будет появляться из своего экономического плохого настроения. 1.2545 евро/доллары США, 10-летние Насыпи приводят к 0.80%, и 10-летние USTs приводят к 2.335%.
Привет ))) Сколько не смотрю на твои рисунки - не устаю поражаться душевной широте и горячности сердца ))) У меня все скромнее, одна рефлексия )))
Привет ))) Сколько не смотрю на твои рисунки - не устаю поражаться душевной широте и горячности сердца ))) У меня все скромнее, одна рефлексия )))
не ну может и стоп словлю - не рефлексую )))) (кукл не даст чижикам семечек - это ж сколько вагонов!)
Ты все таки узнал скрытый алгоритм рынка? )))
да какой он скрытый )))) амеры рулят себе в карман - смотри что амерам выгодно.
добавлю: механизм развода один - длинное, нудное (с тошнотой) движение в одну сторону....
да какой он скрытый )))) амеры рулят себе в карман - смотри что амерам выгодно.