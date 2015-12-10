FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 705
Бедненький
Принимается. У каждого свой подход. Главное здесь заниматься этим,а не политикой.
всем привет. а как можно узнать по какой стратегии работает тот трейдер у которого я получаю сигналы??
че это с чифом?
отвязали что-ли от евры?
Здравствуйте.
Уважаемый gnawingmarket очень понравился ваш скрин с веером и тенями- https://c.mql5.com/3/52/EURUSDH1__29.png
Подскажите плиз не опытному, что за индикаторы применялись на графике. Перерыл весь инет , не могу найти...
Сори за оф.топ!
Зарание спасибо!
Кстати,по этой же теме.......надо же Я дождался-не советую повторять Мои акробатические номера:
Это лишний раз подтверждает Моё спорное убеждение-нех смотреть ТВ и читать инет,а больше надо шлифовать ТС и ТА в терминале.
