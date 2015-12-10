FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 705

stranger:
Бедненький 
судья КУКЛ ...
 
gnawingmarket:
Принимается. У каждого свой подход. Главное здесь заниматься этим,а не политикой.
Кстати,можешь подключиться к работе наших блохотерапевтов. Работа нужная и своевременная.
 

всем привет. а как можно узнать по какой стратегии работает тот трейдер у которого я получаю сигналы??

че это с чифом?

 

отвязали что-ли от евры? 

 

Здравствуйте.

Уважаемый gnawingmarket  очень понравился ваш скрин с веером и тенями- https://c.mql5.com/3/52/EURUSDH1__29.png

Подскажите плиз не опытному, что за индикаторы применялись на графике. Перерыл весь инет , не могу найти...

Сори за оф.топ!

Зарание спасибо!

 
Всё из общего доступа. Время выберу в личку скину.
 
Кстати,по этой же теме.......надо же Я дождался-не советую повторять Мои акробатические номера:

 

 
Это лишний раз подтверждает Моё спорное убеждение-нех смотреть ТВ и читать инет,а больше надо шлифовать ТС и ТА в терминале.
 
gnawingmarket:
Это лишний раз подтверждает Моё спорное убеждение-нех смотреть ТВ и читать инет,а больше надо шлифовать ТС и ТА в терминале.
Куда нашего Учителя зашлифрвали?)
 
feetandbody:

всем привет. а как можно узнать по какой стратегии работает тот трейдер у которого я получаю сигналы??

Да никак. И зачем это?
