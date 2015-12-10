FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 278

Новый комментарий
 
IRIP:

а еще, один из самых тщательно скрываемых..

земля крутится вокруг солнца! а луна, вокруг ЗЕМЛИ!  

Сразу то все не выбалтывай)
[Удален]  
Ishim:

решил дать ей шанс...(сохранить физиономию)

 

вот такой канал - до 2530. (селлы закрывать считаю полным безумием) 

ну у меня то маржа ни о чем, т.к. резиновый кошелек. смотри сам, если чо...
 
Ishim:

решил дать ей шанс...(сохранить физиономию)

 

вот такой канал - до 2530. (селлы закрывать считаю полным безумием) 

Учитель, дальше 2584, если позволите... 
 
_new-rena:
ну у меня то маржа ни о чем, т.к. резиновый кошелек. смотри сам, если чо...
да нормальный пик 2530 (ни нашим ни вашим)
[Удален]  
Ishim:
да нормальный пик 2530 (ни нашим ни вашим)

ну если так, тоды рассудил, по братски! так скажем ))))

на прошлой неделе такая же фигура построилась и тут мозги еврик всё равно колбасит, никак к нему не привыкну.

 
stranger:
Учитель, дальше 2584, если позволите... 
Я не ваш учитель (да и розг у меня нет), конечно предлагайте варианты - прогнозы бесплатные ))))) (и Санёёёёк не плохо бы тут появился - подогрел интерес)
 
Ishim:
Я не ваш учитель (да и розг у меня нет), конечно предлагайте варианты - прогнозы бесплатные ))))) (и Санёёёёк не плохо бы тут появился - подогрел интерес)
У Солара попроси, где он?
 
stranger:
У Солара попроси, где он?
не знаю я с ним незнаком
[Удален]  
Ishim:
не знаю я с ним незнаком

)))

ты же не у следователя ... и баню второй раз топить на халяву не стануть

 
_new-rena:

ну если так, тоды рассудил, по братски! так скажем ))))

на прошлой неделе такая же фигура построилась и тут мозги еврик всё равно колбасит, никак к нему не привыкну.

у еврика одна цель - мишек запугать )))) и даже новый лоу не постоил  - думаю заманухи - только самый отпетый купит или конечно кому в европу смотаться надо. (там их пиндосы то и накроют - матёрых хакеров)
1...271272273274275276277278279280281282283284285...871
Новый комментарий