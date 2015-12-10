FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 278
а еще, один из самых тщательно скрываемых..
земля крутится вокруг солнца! а луна, вокруг ЗЕМЛИ!
решил дать ей шанс...(сохранить физиономию)
вот такой канал - до 2530. (селлы закрывать считаю полным безумием)
ну у меня то маржа ни о чем, т.к. резиновый кошелек. смотри сам, если чо...
да нормальный пик 2530 (ни нашим ни вашим)
ну если так, тоды рассудил, по братски! так скажем ))))
на прошлой неделе такая же фигура построилась и тут мозги еврик всё равно колбасит, никак к нему не привыкну.
Учитель, дальше 2584, если позволите...
Я не ваш учитель (да и розг у меня нет), конечно предлагайте варианты - прогнозы бесплатные ))))) (и Санёёёёк не плохо бы тут появился - подогрел интерес)
У Солара попроси, где он?
не знаю я с ним незнаком
)))
ты же не у следователя ... и баню второй раз топить на халяву не стануть
