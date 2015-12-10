FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 334

[Удален]  
Reshetov:

Возьмите с полки пирожок. Вы его заслужили на прошлой неделе.

Однако кукл не дрыхнет, когда ставки повышаются, а стопы не выставлены. Для него неделя - не срок.

я не рискую более чем на 3% от депо и не буду вдаваться в подробности - кого вынесет кукл, Вам это не интересно, т.к. и так понятно.

Я показал неделю, но стратегии на реале уже 3 месяца)))

Любая торговля подразумевает конец сделки. Раз ордера закрыты, то будем считать, что стопы всё равно есть!

[Удален]  
kwinto:
так это не стратегия  - чувак чуть не слил депо вот и попросил помочь вывести в первоначальное состояние ... без долива к депо или без лока это не реально...

аааа, ну тогда понятно. Конечно в таком случае единственный вариант быстро вытащить депозит, это увеличить риск до нельзя на удачу. Варианта уже два - вытащим/не вытащим, а не один - слив ))))

Я про лок говорил в нормально и стабильно работающей стратегии. Мы друг друга не поняли.

 

I need this once again... oh god bless ever seen... :-)))

 

[Удален]  
zoritch:

I need this once again... oh god bless ever seen... :-)))

г-н Зорич, Вы пугаете)))
 
_new-rena:
г-н Зорич, Вы пугаете)))

   эт не я, рен, эт форекстрейдингчартс пугают... :-)))

   когда кипр стрельнул - они такие же котиры в выходные светили... :-))) 

[Удален]  
zoritch:

   эт не я, рен, эт форекстрейдингчартс пугают... :-)))

   когда кипр стрельнул - они такие же котиры в выходные светили... :-))) 

как думаешь - стоит двинуть в банк и обменять баксы на золотишко, жахнуть по сути (я уговариваю жену, а она очкует)?

причем операция уже не кроссовая...

после того, как устаканится цена золота - производим обратную операцию?

 
_new-rena:

как думаешь - стоит двинуть в банк и обменять баксы на золотишко, жахнуть по сути (я уговариваю жену, а она очкует)?

причем операция уже не кроссовая...

после того, как устаканится цена золота - производим обратную операцию?

  а дадут ?  мне вот уже сказали, что до понедельника
 
_new-rena:
г-н Зорич, Вы пугаете)))
в ближайшее время так и будет, новости не читаем?... а иногда надо... в ближайшее время британцы(по моему) собрались свои золото валютные запасы пополнить почти на 50%... на недели в новостях проскочила эта инфа...
 
SEVER11:
в ближайшее время так и будет, новости не читаем?... а иногда надо... в ближайшее время британцы(по моему) собрались свои золото валютные запасы пополнить почти на 50%... на недели в новостях проскочила эта инфа...
   да не британцы, а тирольские наши кореша... :-))) реф в воскресенье...
 

 вот я хренею - в понедельник откроется по такой цене... :-))) безбрежное море медведев прыгает из окон и с крыш...

 миллионы скулящих, что не добрали и потеряли, как поражённые Т-вирусом, бредут по обочинам дорог...  хаос...

 бережно припрятанные крестики, кулоны и цепочки чистятся и вешаются на стену... :-)))

