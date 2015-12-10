FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 334
Возьмите с полки пирожок. Вы его заслужили на прошлой неделе.
Однако кукл не дрыхнет, когда ставки повышаются, а стопы не выставлены. Для него неделя - не срок.
я не рискую более чем на 3% от депо и не буду вдаваться в подробности - кого вынесет кукл, Вам это не интересно, т.к. и так понятно.
Я показал неделю, но стратегии на реале уже 3 месяца)))
Любая торговля подразумевает конец сделки. Раз ордера закрыты, то будем считать, что стопы всё равно есть!
так это не стратегия - чувак чуть не слил депо вот и попросил помочь вывести в первоначальное состояние ... без долива к депо или без лока это не реально...
аааа, ну тогда понятно. Конечно в таком случае единственный вариант быстро вытащить депозит, это увеличить риск до нельзя на удачу. Варианта уже два - вытащим/не вытащим, а не один - слив ))))
Я про лок говорил в нормально и стабильно работающей стратегии. Мы друг друга не поняли.
I need this once again... oh god bless ever seen... :-)))
г-н Зорич, Вы пугаете)))
эт не я, рен, эт форекстрейдингчартс пугают... :-)))
когда кипр стрельнул - они такие же котиры в выходные светили... :-)))
как думаешь - стоит двинуть в банк и обменять баксы на золотишко, жахнуть по сути (я уговариваю жену, а она очкует)?
причем операция уже не кроссовая...
после того, как устаканится цена золота - производим обратную операцию?
г-н Зорич, Вы пугаете)))
в ближайшее время так и будет, новости не читаем?... а иногда надо... в ближайшее время британцы(по моему) собрались свои золото валютные запасы пополнить почти на 50%... на недели в новостях проскочила эта инфа...
вот я хренею - в понедельник откроется по такой цене... :-))) безбрежное море медведев прыгает из окон и с крыш...
миллионы скулящих, что не добрали и потеряли, как поражённые Т-вирусом, бредут по обочинам дорог... хаос...
бережно припрятанные крестики, кулоны и цепочки чистятся и вешаются на стену... :-)))