FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 144

Bicus:
ну? есть еще желающие покупать фунт?
)))
Уже нету.
 
на седня для контрольного...


 
Ilij:

на седня для контрольного...


Вот контролный, от 1,5720 продаем и на несколько месяцев вниз


 

Нефть падает, золото падает, здесь может и без контрольных сразу вниз, выход из треугольника и вперед к 1,21

Хотя идеально продать было на 1,25

 
для начала 5528 - 5364 дневной уровень посмотреть (а то какой нить референдум затеют...)


 
Ну это промежуточные зоны, они мало на что повлияют
 
Ishim:

Поглощение слилось на фунте! виноваты альпы ! взяли и заменили минимальный лот с 0,01 на 0,1 - пик был 230% ))))) 

Ну да, ну да.

Нех усредняться. 

 
Ты продал?
 
Spekul:
Ты продал?

От 5730.

Был селл с макушки с 5920, да прикрыл больно рано, на 5850. Потом снова был сел, но вышибли по б.у. Потом бай с б.у. и вот снова селл.   Посмотрим, выживет или нет. Не очень хорошо запрыгивать в уходящий поезд.

По eur два селла есть, один по aud.

Пытался вчера usdjpy покупать, вышибали оба раза. Так и не удалось на него запрыгнуть.

 
Кстати, сегодня довольно обильный новостной фон. Может быть что угодно.
