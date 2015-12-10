FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 144
ну? есть еще желающие покупать фунт?
на седня для контрольного...
Вот контролный, от 1,5720 продаем и на несколько месяцев вниз
Нефть падает, золото падает, здесь может и без контрольных сразу вниз, выход из треугольника и вперед к 1,21
Хотя идеально продать было на 1,25
для начала 5528 - 5364 дневной уровень посмотреть (а то какой нить референдум затеют...)
Поглощение слилось на фунте! виноваты альпы ! взяли и заменили минимальный лот с 0,01 на 0,1 - пик был 230% )))))
Ну да, ну да.
Нех усредняться.
Ты продал?
От 5730.
Был селл с макушки с 5920, да прикрыл больно рано, на 5850. Потом снова был сел, но вышибли по б.у. Потом бай с б.у. и вот снова селл. Посмотрим, выживет или нет. Не очень хорошо запрыгивать в уходящий поезд.
По eur два селла есть, один по aud.
Пытался вчера usdjpy покупать, вышибали оба раза. Так и не удалось на него запрыгнуть.