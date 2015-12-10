FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 356
Ну что там, золото все еще вниз смотрит?
Думаю, ребята к каникулам все 1360 сделают, чтоб было на что праздновать.
Бикус про капкан написал бы че нить...
Давай начинай, не боись
Или еще попросить всем хором?)))
Хорошо с самого начала но без разжовываний. Возьмём форекс например евробакс, существует ли теория движения рынка? начнём логически и что нам известно 1) высокочастотники различные хедж фонды сделки внутри спреда - двигают ли они цену - скорее всего нет. Вопрос кто двигает цену? - ответ цена двигается сама - кто не верит может посмотреть в терминал , ...
понятно пока?
Ты лучше подумай о моей продаже серебра от 16.67.
А еще лучше присоединяйся к нам, упади перед НИМ на колени и попроси указать нам путь, не хочет(((
а я чо сказал купи долл/франк, короче купи бакс.
вот я тоже также думал, пока лот не вырос...
Ну. Вопросы предлагаю потом задавать, рссказывай.
Рассуждаем дальше, что мы знаем! есть скальперы, детрейдеры, среднесрочники и долгосрочники (долгосрочники под вопросом как и высоко частотники - они по краям) - дальше что мы знаем - а то что они все проигрывают! нет клубов успешных трейдеров! есть истории памм трейдеров - не образовалось ядро успешных! Есть еденицы (если это не фантомы дц) и эти еденицы успешны не постоянно а по периодам!
так понятно? вообще согласны с моим мнением?
Хай рассказывает, не перебивай. Шаман, только ж не по одному предложению в час)))