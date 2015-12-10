FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 356

Ну что там, золото все еще вниз смотрит?

Думаю, ребята к каникулам все 1360 сделают, чтоб было на что праздновать.

 

Бикус про капкан написал бы че нить...


 
stranger:

Давай начинай, не боись 

Или еще попросить всем хором?))) 

Хорошо с самого начала но без разжовываний. Возьмём форекс например евробакс, существует ли теория движения рынка? начнём логически и что нам известно 1) высокочастотники различные хедж фонды сделки внутри спреда - двигают ли они цену - скорее всего нет. Вопрос кто двигает цену?  - ответ цена двигается сама - кто не верит может посмотреть в терминал , ...

понятно пока? 

 
lactone:

Ты лучше подумай о моей продаже серебра от 16.67. 

А еще лучше присоединяйся к нам, упади перед НИМ на колени и попроси указать нам путь, не хочет((( 

[Удален]  
Ilij:

Бикус про капкан написал бы че нить...

парится и пивком балуется, некогда ему
 
Ishim:

Ну. Вопросы предлагаю потом задавать, рссказывай.
[Удален]  
Ishim:
а я чо сказал купи долл/франк, короче купи бакс.
сенкс. вижу - прав ты был, правильно я послушался, а ведь не верил...
 
_new-rena:
вот я тоже также думал, пока лот не вырос...
Хай рассказывает, не перебивай. Шаман, только ж не по одному предложению в час)))
 
stranger:
Ну. Вопросы предлагаю потом задавать, рссказывай.

Рассуждаем дальше, что мы знаем! есть скальперы, детрейдеры, среднесрочники и долгосрочники (долгосрочники под вопросом как и высоко частотники - они по краям) - дальше что мы знаем  - а то что они все проигрывают! нет клубов успешных трейдеров! есть истории памм трейдеров - не образовалось ядро успешных! Есть еденицы (если это не фантомы дц) и эти еденицы успешны не постоянно а по периодам!

так понятно? вообще согласны с моим мнением? 

 
stranger:
Хай рассказывает, не перебивай. Шаман, только ж не по одному предложению в час)))
мне надо понять с кем я разговариваю с компом? или со стенкой? (и определится где закончатся у вас извилины)
