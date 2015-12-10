FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 637
индекс бакса упал в пт под закрытие на 87.77 - кройте селы по еврику
нормалек...
еврокад:
а кадчиф покупать можно с текуших, там созрело ТР 8367
енька готовится к новостям
Спб Когда куплю на 8514 поставлю. Кстати,эти кроссы сейчас на исходной,соответствующей старшему тренду W1,т.е. можно вырезать,а можно держать как минимум до 91 на кадчиф.
67 блох закрыл:
на 36 блох открыл:
Однозначно Ты что-то куришь,но смысл есть...........т.е. совершенная система не имеет стопа,а что такое "неоднократно переиграть"-обыграть рынок или исправить убыток неоднократной прибылью?
"Конечно,биржа,стакан с выставленными ценами -это уже реальная торговля-выбираешь товар по цене или выставляешь,а кто-то выбирает твой............Меня всегда смущает,когда игру в терминале(в принципе чуть ли не наудачу) называют торговлей...........личное мнение-такой торговле место в степях Азов-сити."
Собственно вот это сподвигло меня на написание поста! можем побеседовать. (ну примерно так! в крольчатнике - один кролик смотрит осмысленно - подошол а он ещё и разговаривает! )))))))).
Конечно игра - но это надо срыть - казино нехорошо! (скажи почему оно нехорошо? - те же деньги, ставки..)
В общем согласен-"Что есть жизнь-игра!"
Но у Меня был более технический вопрос-о совершенной системе без ограничений и что-то там с неоднократным перекрытием результата(Я так понимаю-негативного)..................фраза Меня заинтриговала,поэтому и написал "Ты что-то куришь",имея ввиду осведомлённых жрецов с изменённым сознанием.
Молодец и был прав,Я вижу..........видно,что Ты лучше Меня заточился на рельсах,т.к. Я не решился на этом месте продать,подумав,что здесь может оказаться поддержка..........поставил лимиты-теперь буду ждать коррекции...........были случаи,что коррекция была там-где уже не хотелось прыгать в поезд.Молодец, сказал отец...
"Молодец, сказал отец..."
три входа по правилам (стоп 100 п. на всякий и 3% на сделку )
В общем согласен-"Что есть жизнь-игра!"
Но у Меня был более технический вопрос-о совершенной системе без ограничений и что-то там с неоднократным перекрытием результата(Я так понимаю-негативного)..................фраза Меня заинтриговала,поэтому и написал "Ты что-то куришь",имея ввиду осведомлённых жрецов с изменённым сознанием.