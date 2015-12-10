FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 637

[Удален]  
kwinto:
индекс бакса упал в пт под закрытие на 87.77 - кройте селы по еврику
успеется, куда торопиться. падение уже скушано ценой евробака
 
Ilij:

нормалек...

еврокад:

а кадчиф покупать можно с текуших, там созрело ТР 8367

Спб Когда куплю на 8514 поставлю. Кстати,эти кроссы сейчас на исходной,соответствующей старшему тренду W1,т.е. можно вырезать,а можно держать как минимум до 91 кадчиф............а еврокад до 2940.
[Удален]  

енька готовится к новостям

 
gnawingmarket:
продал ...


 

67 блох закрыл:

на 36 блох открыл:


 
gnawingmarket:
Однозначно Ты что-то куришь,но смысл есть...........т.е. совершенная система не имеет стопа,а что такое "неоднократно переиграть"-обыграть рынок или исправить убыток неоднократной прибылью?

"Конечно,биржа,стакан с выставленными ценами -это уже реальная торговля-выбираешь товар по цене или выставляешь,а кто-то выбирает твой............Меня всегда смущает,когда игру в терминале(в принципе чуть ли не наудачу) называют торговлей...........личное мнение-такой торговле место в степях Азов-сити."

 Собственно вот это сподвигло меня на написание поста! можем побеседовать. (ну примерно так! в крольчатнике - один кролик смотрит осмысленно  - подошол а он ещё и разговаривает! )))))))).

  Конечно игра - но это надо срыть - казино нехорошо!  (скажи почему оно нехорошо? - те же деньги, ставки..)

 
Ishim:

В общем согласен-"Что есть жизнь-игра!"

Но у Меня был более технический вопрос-о совершенной системе без ограничений и что-то там с неоднократным перекрытием результата(Я так понимаю-негативного)..................фраза Меня заинтриговала,поэтому и написал "Ты что-то куришь",имея ввиду осведомлённых  жрецов с изменённым сознанием.

 
Ilij:

продал ...


Молодец и был прав,Я вижу..........видно,что Ты лучше Меня заточился на рельсах,т.к. Я не решился на этом месте продать,подумав,что здесь может оказаться поддержка..........поставил лимиты-теперь буду ждать коррекции...........были случаи,что коррекция была там-где уже не хотелось прыгать в поезд.
 
gnawingmarket:
Молодец и был прав,Я вижу..........видно,что Ты лучше Меня заточился на рельсах,т.к. Я не решился на этом месте продать,подумав,что здесь может оказаться поддержка..........поставил лимиты-теперь буду ждать коррекции...........были случаи,что коррекция была там-где уже не хотелось прыгать в поезд.Молодец, сказал отец...

три входа по правилам (стоп 100 п. на всякий и  3% на сделку )


 
gnawingmarket:

В общем согласен-"Что есть жизнь-игра!"

Но у Меня был более технический вопрос-о совершенной системе без ограничений и что-то там с неоднократным перекрытием результата(Я так понимаю-негативного)..................фраза Меня заинтриговала,поэтому и написал "Ты что-то куришь",имея ввиду осведомлённых  жрецов с изменённым сознанием.

Ну так без первого не будет второго, (вас интересует история сделок - это ерунда полная) собственно вкратце случайность это бесконечность, тс торгующая случайность имеет свойства оперировать бесконечногстью. (может слышали мартину нужно бесконечное депо, это оттуда же: выдерживает бесконечную просадку, бесконечный флет и т.п. - сразу скажу встречные ордера будут нужны(((()
