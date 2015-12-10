FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 687

Новый комментарий
 
barabashkakvn:

У Вас старые перепечатанные из серого источника данные. Что мешало открыть терминал и увидеть котировки?

 

дорогой мой человек =)
речь идет о прессе... прессе =)

 да и правы они во всем... не слова лжи... 

[Удален]  
IRIP:
1. Нефть пробила 60 долларов за баррель и устремилась к 50 долларам, составив к обеду 58 доларов за баррель. Видимо арабы что-то знают, раз начали озвучивать прогнозы своих действий при цене в 40 долларов.
2. Курс рубля в течение утренней лихорадки ракетой летел вниз и достигал даже 80 рублей рублей за доллар и более 100 рублей за евро. Пока что доллар стабилизировался (если такое слово будет уместно) на 77 рублях, евро на 97. Панические сообщения о закупке обменниками трехнзначных экранов для отображения курса, из панических начинают выглядеть реалистичными.Трансляции падения http://kommersant.ru/Doc/2634485 больше напоминали сводки боевых действий с Украины. Украина не отстает, там коммерческий курс пробилhttp://kurs.com.ua/ отметку в 20 гривен за доллар и 25 гривен за евро. Разница между коммерческим и банковским достигла 5 гривен за доллар.
3. Следом полетела вниз и биржа. Индекс РТС рухнул на 19% http://slon.ru/fast/economics/indeks-rts-rukhnul-nizhe-600-punktov-1195974.xhtml
Да сразу все кухни на лицо видно стало. Не зря котировки от серых источников типа попёрли ))) Кстати огромная разница ведь у некоторых с тем, что Барабашкин показал...
[Удален]  

У кого такая же котировка, как на картинке, скиньте пожалуйста ссылку на ДЦ или брокера в личку, ибо у меня абсолютно другая (надо, чтобы терминал МТ4 был)


 
_new-rena:

У кого такая же котировка, как на картинке, скиньте пожалуйста ссылку на ДЦ или брокера в личку, ибо у меня абсолютно другая (надо, чтобы терминал МТ4 был)


У тебя не 66,306?
 
всем здрасьте
[Удален]  
R0MAN:
У тебя не 66,306?
у меня график совсем другой, котировка вапще остановлена по рублю.
 
_new-rena:
у меня график совсем другой, котировка вапще остановлена по рублю.

Ясно. Готовимся стартовать!!! :-)

Открытие торгов по рублю! Только, он уже, возможно не нужен с ТАКИМИ условиями торгов по нему... 

У меня спред был вчера 3000 пипсов по нему.

[Удален]  
R0MAN:

Ясно. Готовимся стартовать!!! :-)

Открытие торгов по рублю! Только, он уже, возможно не нужен с ТАКИМИ условиями торгов по нему... 

У меня спред был вчера 3000 пипсов по нему.

ну ты ссылку то дашь, я просто от кухни хочу уйти для начала?
 
_new-rena:
у меня график совсем другой, котировка вапще остановлена по рублю.

Кстати,да........

 

 
_new-rena:
ну ты ссылку то дашь, я просто от кухни хочу уйти для начала?

Сейчас торгую через БКС: http://www.forex-bcs.ru/

БКС Форекс (BCS Forex)
  • forex-bcs.ru
BCS Forex – основан в декабре 2004 года в рамках Финансовой Группы БКС. Проект оказывает широкий спектр профессиональных услуг по предоставлению доступа к интернет-трейдингу на международном валютном рынке Форекс. Клиенты БКС Форекс имеют доступ к торговле по самым ликвидным финансовым инструментам...
1...680681682683684685686687688689690691692693694...871
Новый комментарий