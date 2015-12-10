FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 687
У Вас старые перепечатанные из серого источника данные. Что мешало открыть терминал и увидеть котировки?
дорогой мой человек =)
речь идет о прессе... прессе =)
да и правы они во всем... не слова лжи...
1. Нефть пробила 60 долларов за баррель и устремилась к 50 долларам, составив к обеду 58 доларов за баррель. Видимо арабы что-то знают, раз начали озвучивать прогнозы своих действий при цене в 40 долларов.
2. Курс рубля в течение утренней лихорадки ракетой летел вниз и достигал даже 80 рублей рублей за доллар и более 100 рублей за евро. Пока что доллар стабилизировался (если такое слово будет уместно) на 77 рублях, евро на 97. Панические сообщения о закупке обменниками трехнзначных экранов для отображения курса, из панических начинают выглядеть реалистичными.Трансляции падения http://kommersant.ru/Doc/2634485 больше напоминали сводки боевых действий с Украины. Украина не отстает, там коммерческий курс пробилhttp://kurs.com.ua/ отметку в 20 гривен за доллар и 25 гривен за евро. Разница между коммерческим и банковским достигла 5 гривен за доллар.
3. Следом полетела вниз и биржа. Индекс РТС рухнул на 19% http://slon.ru/fast/economics/indeks-rts-rukhnul-nizhe-600-punktov-1195974.xhtml
У кого такая же котировка, как на картинке, скиньте пожалуйста ссылку на ДЦ или брокера в личку, ибо у меня абсолютно другая (надо, чтобы терминал МТ4 был)
У кого такая же котировка, как на картинке, скиньте пожалуйста ссылку на ДЦ или брокера в личку, ибо у меня абсолютно другая (надо, чтобы терминал МТ4 был)
У тебя не 66,306?
у меня график совсем другой, котировка вапще остановлена по рублю.
Ясно. Готовимся стартовать!!! :-)
Открытие торгов по рублю! Только, он уже, возможно не нужен с ТАКИМИ условиями торгов по нему...
У меня спред был вчера 3000 пипсов по нему.
у меня график совсем другой, котировка вапще остановлена по рублю.
Кстати,да........
ну ты ссылку то дашь, я просто от кухни хочу уйти для начала?
Сейчас торгую через БКС: http://www.forex-bcs.ru/