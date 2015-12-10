FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 626

IRIP:

я уже нашел на гбпюсд 

график показывал выше

  

так тоже можно. тока ждать долго и стрёмно - блошки, не более...

я же показывал фунта и ауди - чего там непонятного было?

 
_new-rena:

так тоже можно. тока ждать долго и стрёмно - блошки, не более...

я же показывал фунта и ауди - чего там непонятного было?

не видел...

столько всего пишут на форуме, больше треп, не все успеваешь читать. Выбираешь...

можете еще раз продублировать 

 
IRIP:

я уже нашел на гбпюсд 

график показывал выше

  

Фунт покупать рисково уже, надо присмотреться к продажам от 58 к 5550-56, а евро пока держит уверенно вверх.
 
IRIP:

не видел...

столько всего пишут на форуме, больше треп, не все успеваешь читать. Выбираешь...

можете еще раз продублировать 

В личку кинул.
 
Ishim:
КА кие рельсы - это свечное поглощение, по фунту туда надо ещё среднюю прицеплять (номер забыл что то от 70 до 80ти)

И стохастик, можно еще макд и парочку каких нибудь гламурных индюков, да, Ишимоку еще забыл...

 

О)))) 

 
Ishim:
Вот самый интересный вопрос - прямой ответ никак (то есть ответ есть но вы с ним несогласны заведомо ), от уровня можно купить и уйти вверх  так же можно продать и уйти вверх. (и не известно какой вариант правильный)
А можно продать и вниз, Учитель? 
 
Ishim:
это не будет комментится ! (я вам это с 2012 года пытаюсь сказать - на до е ло)
Я же только хотел хоть крупицу Вашей мудрости 
 
stranger:
Фунт покупать рисково уже, надо присмотреться к продажам от 58 к 5550-56, а евро пока держит уверенно вверх.

откуда такие выводы? Есть индикаторы силы тренда? 

=) 

 
IRIP:

откуда такие выводы? Есть индикаторы силы тренда? 

=) 

Так скрин по ауди в личку кинул, фунт аналогично.
 
Ishim:
а чо всё в личку? (секретные материалы! 125я серия!)
Да какое там, это чтобы Вас не смешить....
