FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 626
я уже нашел на гбпюсд
график показывал выше
так тоже можно. тока ждать долго и стрёмно - блошки, не более...
я же показывал фунта и ауди - чего там непонятного было?
не видел...
столько всего пишут на форуме, больше треп, не все успеваешь читать. Выбираешь...
можете еще раз продублировать
КА кие рельсы - это свечное поглощение, по фунту туда надо ещё среднюю прицеплять (номер забыл что то от 70 до 80ти)
И стохастик, можно еще макд и парочку каких нибудь гламурных индюков, да, Ишимоку еще забыл...
О))))
Вот самый интересный вопрос - прямой ответ никак (то есть ответ есть но вы с ним несогласны заведомо ), от уровня можно купить и уйти вверх так же можно продать и уйти вверх. (и не известно какой вариант правильный)
это не будет комментится ! (я вам это с 2012 года пытаюсь сказать - на до е ло)
Фунт покупать рисково уже, надо присмотреться к продажам от 58 к 5550-56, а евро пока держит уверенно вверх.
откуда такие выводы? Есть индикаторы силы тренда?
=)
а чо всё в личку? (секретные материалы! 125я серия!)