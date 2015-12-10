FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 471
Так я ж тебе о реальности и рассказываю. А то что на процентных ставках курс прыгает так это муйня, тренд на них меняется оччень редко, может там раз, два где и совпало.
Если "грубо" - то на форе есть 12 банков которые у друг друга каждый божий день занимают бабло. Но есть еще одна "прелесть" ФРС, которая печатает новые бамажки, когда какой-нибудь из банков ими начинает подтираться...) вот в двух словах такая система...
У государства есть возможность менять курс. Другой вопрос, что это может создавать разного рода дисбалансы, чего и стараются избежать и почему и стараются вмешиваться как можно меньше. Но возможность все-равно остается. И в нештатных ситуациях цб вступает в игру. Что собственно и произошло вчера по рублю. Дальше посмотрят, на какие дисбалансы можно пойти, а каких лучше избежать отпуская курс. Но что-то мне подсказывает, что нашему правительству дисбалансы не очень указ.
У государства есть возможность менять курс в сторону понижения цены нацвалюты, обратно пусть попробуют))) А по рублю вчера ничего не произошло.
Что тут могло произойти то?)))
нет такого права.... это нам так преподносят, что мол мы тут )) что то меняем - все уже украдено до нас...
У них просто ресурсов не хватит тот же рубль, например, сейчас поднять. Возможностей таких нет.
Учителя нет, ОН рассказал бы
Ну и хрен с вами. Не были вы под центробанком, не представляете на какие гадости они способны.
Банк - это изначально развод и кидалово))))