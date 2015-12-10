FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 156

server:
Его там нет , а на втором сигнале беда
 
gnawingmarket:
.........И чё,по чужим сигналам люди торгуют на реале?......то бишь подставляют свои кровные под чужую удачу.
stranger:
Ох и бестолковый же ты)))) 
gnawingmarket:
Это типа юсджпю-Ирип хорошо придумал-Меня это веселит............есть брокер Forex4you.
Speculator_:
Он словно диссидент пишет шифрованные послание.  
gnawingmarket:
Скорее Он человек с чувством юмора..........хотя с учётом где живёт..............
как с таким уровнем интеллекта, можно вообще на форексе ПЫТАТЬСЯ заработать?! =)
 
IRIP:
Просадка была 74% , а сейчас сколько ?
 
Дело не в просадке

это ДЕМОСЧЕТ.

я сам ее сделал, руками, чтобы перестроить систему и начать все заново

 Сейчас вот:

 

там же, список пар

 

 

 
Я видел что это демо , у вас и сейчас очень сложная ситуация на счёте - маржа очень маленькая всего 170% ,одно расширение спреда при новостях(либо открытие рынков в понедельник,тоже спред расширяется) - просто добьёт ваш счёт.

Откройте новый демо счёт (дополнительный)  и по перестроенной вашей системе , начните заново 

 

На прощание по евро картинка)

 

 

stranger 

Спасибки. слушай, Старый, ты б сказал, стоит на стакан время тратить? я тут переезжаю из Питера в область, дел много: рыбалка, охота.... я, блин, месяц уже меняю структуру своей недвижимости... полтинник разменял - надо чойто менять в жизни.  

 
stranger:

На прощание по евро картинка)

 

картинка твоя хорошая, но неправильная. Думаю, 1.21 надо смотреть будет.
 
IRIP:
как с таким уровнем интеллекта, можно вообще на форексе ПЫТАТЬСЯ заработать?! =)

Это Ты "в сердцах"-.............

Эффективный доход на форе,в принципе как и в любой другой деятельности,частенько к уровню интеллекта имеет косвенное отношение..........Кто-то в стаканах шарит,индюки и роботы создаёт,а Кто-то подхватывает идеи и продукты интеллектуального труда и обеспечивает отдачу,о которой Первый только мечтает.......таких примеров в жизни наблюдал кучу.

Я могу только поменять настройки и то с большим трудом,в кластеры и прочее,что выложил Стренж и вникать боюсь-чтобы крышу не снесло..............

но ничего-неудобств не испытываю.

Демку показываю,веду параллельно с реалом(с демки списал ту же сумму). Демка на несколько сотен успешней-причина общеизвестна:

 

 
Приветик  всем ! Спасибо за ссылку и картинку !

stranger:

На прощание по евро картинка)

 


В данной ситуации Еврочку я планирую солить отсюда. (зелёная отметочка.)
Но рост возможен до 1,26 с копейками.
Потом 1,22 и  чуть   ниже.

