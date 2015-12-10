FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 156
Его там нет , а на втором сигнале беда
.........И чё,по чужим сигналам люди торгуют на реале?......то бишь подставляют свои кровные под чужую удачу.
Ох и бестолковый же ты))))
Это типа юсджпю-Ирип хорошо придумал-Меня это веселит............есть брокер Forex4you.
Он словно диссидент пишет шифрованные послание.
Скорее Он человек с чувством юмора..........хотя с учётом где живёт..............
Просадка была 74% , а сейчас сколько ?
Дело не в просадке
это ДЕМОСЧЕТ.
я сам ее сделал, руками, чтобы перестроить систему и начать все заново
Сейчас вот:
там же, список пар
Я видел что это демо , у вас и сейчас очень сложная ситуация на счёте - маржа очень маленькая всего 170% ,одно расширение спреда при новостях(либо открытие рынков в понедельник,тоже спред расширяется) - просто добьёт ваш счёт.
Откройте новый демо счёт (дополнительный) и по перестроенной вашей системе , начните заново
На прощание по евро картинка)
stranger
Спасибки. слушай, Старый, ты б сказал, стоит на стакан время тратить? я тут переезжаю из Питера в область, дел много: рыбалка, охота.... я, блин, месяц уже меняю структуру своей недвижимости... полтинник разменял - надо чойто менять в жизни.
На прощание по евро картинка)
как с таким уровнем интеллекта, можно вообще на форексе ПЫТАТЬСЯ заработать?! =)
Это Ты "в сердцах"-.............
Эффективный доход на форе,в принципе как и в любой другой деятельности,частенько к уровню интеллекта имеет косвенное отношение..........Кто-то в стаканах шарит,индюки и роботы создаёт,а Кто-то подхватывает идеи и продукты интеллектуального труда и обеспечивает отдачу,о которой Первый только мечтает.......таких примеров в жизни наблюдал кучу.
Я могу только поменять настройки и то с большим трудом,в кластеры и прочее,что выложил Стренж и вникать боюсь-чтобы крышу не снесло..............
но ничего-неудобств не испытываю.
Демку показываю,веду параллельно с реалом(с демки списал ту же сумму). Демка на несколько сотен успешней-причина общеизвестна:
На прощание по евро картинка)
В данной ситуации Еврочку я планирую солить отсюда. (зелёная отметочка.)
Но рост возможен до 1,26 с копейками.
Потом 1,22 и чуть ниже.