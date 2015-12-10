FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 276
это ты где такое подсмотрел? сможешь тогда объяснить сегодняшнее падение рубля к баку?
Да это индексы если я правильно понял.
Гривна, рубль и ракушки Папуа Новой Гвинеи это не валюта)
Рубля в индюке нет...........кстати,Рена,явно не хватает линий золота и серебра..........в сторонний индикатор можно это добавить или гемор-р-р-р?
Евра синяя,бак зелёный:
Сенсей, я тебя сейчас с твоими черточками точно в ясельную группу переведу)))) Пока следующие вершинки и низинки выше предыдущих - тренд вверх(из азбуки юного трейдуна)
В ученики это к НЕМУ.
Суть не в том куда там сегодня дернулась евра, а в том что происходит на рынке, а происходит то что начинается слив бакса.