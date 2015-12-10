FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 276

Скажу так-видел кластерные графики и повеселей............а это так-пара сырьевых падают,а остальные в пучке.
 
_new-rena:
это ты где такое подсмотрел? сможешь тогда объяснить сегодняшнее падение рубля к баку?
Гривна, рубль и ракушки Папуа Новой Гвинеи это не валюта) Сказал бы больше, вахлаки ваши как и наши, что сп...ть, пока из крана льется хс, а чтобы свое развивать нах, вот то что из крна упало и рубль за ним.
 
stranger:
Да это индексы если я правильно понял.
индюк в МТ4
 
_new-rena:
это ты где такое подсмотрел? сможешь тогда объяснить сегодняшнее падение рубля к баку?
Рубля в индюке нет...........кстати,Рена,явно не хватает линий золота и серебра..........в сторонний индикатор можно это добавить или гемор-р-р-р?
stranger:
Гривна, рубль и ракушки Папуа Новой Гвинеи это не валюта)
смотрю вот щас.... 2440 твоё срослось, кстати
gnawingmarket:
Рубля в индюке нет...........кстати,Рена,явно не хватает линий золота и серебра..........в сторонний индикатор можно это добавить или гемор-р-р-р?
если не закомпилированный, то можна. декомпилы тут не любят.
 
_new-rena:
это ты где такое подсмотрел? 

Евра синяя,бак зелёный:

 

gnawingmarket:

Евра синяя,бак зелёный:

уууууууууууу. выкинь сразу. это полная шняга. возьми обычный индекс бакса и делов
 

Сенсей, я тебя сейчас с твоими черточками точно в ясельную группу переведу)))) Пока следующие вершинки и низинки выше предыдущих - тренд вверх(из азбуки юного трейдуна)

 

 
stranger:

В ученики это к НЕМУ.

Суть не в том куда там сегодня дернулась евра, а в том что происходит на рынке, а происходит то что начинается слив бакса

Да и хорошо....пора....
