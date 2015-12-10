FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 472

gip:
Ну так а цб это кидалово в масштабах страны.
Да то цб больше для мебели, в основном там "свои" дела)
 
А с другой стороны хорошо, что я научил Сенсея стопы ставить, где он сейчас был бы со своей йеной))))
stranger:
дак он непраильно поставил. 100-200 п - ещё куда не шло ))) ну как по еврику, ладно опомнился во время.
 
stranger:
придурок, стопы нужны для сигнализатора! (а ена да! 4 бакса как с куста - баловство это)
5-4-3-2-1...
Ishim:
готов побаловаться на нонках?
 
stranger:

У них просто ресурсов не хватит тот же рубль, например, сейчас поднять. Возможностей таких нет.

Учителя нет, ОН рассказал бы  

100%
 
Ishim:
Учитель, вы опять грубите 

На сегодня отторговался

всем бай) 

 

stranger:

аналогично

все получилось в один миг

Два стопа, по нулям, открытые позы.
