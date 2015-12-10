FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 472
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну так а цб это кидалово в масштабах страны.
А с другой стороны хорошо, что я научил Сенсея стопы ставить, где он сейчас был бы со своей йеной))))
А с другой стороны хорошо, что я научил Сенсея стопы ставить, где он сейчас был бы со своей йеной))))
придурок, стопы нужны для сигнализатора! (а ена да! 4 бакса как с куста - баловство это)
У них просто ресурсов не хватит тот же рубль, например, сейчас поднять. Возможностей таких нет.
Учителя нет, ОН рассказал бы
придурок, стопы нужны для сигнализатора! (а ена да! 4 бакса как с куста - баловство это)
Учитель, вы опять грубите
На сегодня отторговался
всем бай)
Учитель, вы опять грубите
На сегодня отторговался
всем бай)
аналогично
все получилось в один миг