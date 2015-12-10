FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 164
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
попробую луня купить:
Аналогично. Куплен там же.
попробую луня
купить:
Я так в середине диапазона еврочифа купил.........теперь жду и молюсь-как бы прикрыть.
Я так в середине диапазона еврочифа купил.........теперь жду и молюсь-как бы прикрыть.
молитесь...
https://www.youtube.com/watch?v=V06Sv1ASo3c&index=1&list=RDV06Sv1ASo3c
молитесь...
https://www.youtube.com/watch?v=V06Sv1ASo3c&index=1&list=RDV06Sv1ASo3c
лунь может отстрелить но попозже,к еврофунту тоже присмотрись )))
площадь и бабы не совместимы...
площадь и бабы не совместимы...
Серьёзная у Тебя графика. Насчёт импульса посмотрим. Интересно. Спасибо.
можно и так если снизу вверх посмотреть...фомки завтра...
че с фунтом (5591) ?
Хорошо пошло.
)))