Ilij:

попробую луня купить:


Аналогично. Куплен там же.
 
че с фунтом (5591) ?
 
Я так в середине диапазона еврочифа купил.........теперь жду и молюсь-как бы прикрыть.

 
  молитесь...

 

https://www.youtube.com/watch?v=V06Sv1ASo3c&index=1&list=RDV06Sv1ASo3c 

 
лунь может отстрелить но попозже,к еврофунту тоже присмотрись )))
 
площадь и бабы не совместимы...

 

 
бог в помощь )))
 
Серьёзная у Тебя графика. Насчёт импульса посмотрим. Интересно. Спасибо.

можно и так если снизу вверх посмотреть...фомки завтра...

 
вниз смотрит и надолго...
 

 

Хорошо пошло.

 ))) 

