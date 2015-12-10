FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 325
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Там уже нема никого, остатки европейцев)
Все =) Все закрыл... конец недели...
старые позиции висят, но с этим ничего не поделаешь.... потом исправим +)
Так это весьма достойное творение, написано все ясно и четко, без всяких там премудрых теорий))))
А где то Шаман был прав по евро, я там сопротивление на 1.2509 провтыкал. Но Азбука неумолима, если не лоу, то хай))))
Да нах она нужна, там открой сделку, приди через месяц и там же ее найдешь. Ты про опасно соваться в середине диапазона Учителю расскажи, он на лоу селл открывает и говорит - не вижу где стоп поставить, ясен пень не видишь, потому что там негде его воткнуть)
Или Илья, продает еврофунт от 7940, потому что там деньги, а купить от поддержки нах, это не деньги)
тебе уже оберег нужен от лоу (везде у тебя лоу вверху и внизу)
(и диапазоны! - и мои фишки эксплуатируешь как китаеЦ!) (шедевр за шедевром - можно книгу составлять ЖЗЛ) (особенно про остатки...))))) ну не могу )
тебе уже оберег нужен от лоу (везде у тебя лоу вверху и внизу)
(и диапазоны! - и мои фишки эксплуатируешь как китаеЦ!) (шедевр за шедевром - можно книгу составлять ЖЗЛ) (особенно про остатки...))))) ну не могу )
Ишим, люди крупного ГЭПа ждут. Определенности нет. Вниз менее вероятно.
Днем мне сказали - выбрось график, я не въехал.
Щас Квинто и Спекуль о том же сказали, думаю - во я туплю.....
Короче закрылся от греха подальше...
Ишим, люди крупного ГЭПа ждут. Определенности нет. Вниз менее вероятно.
Днем мне сказали - выбрось график, я не въехал.
Щас Квинто и Спекуль о том же сказали, думаю - во я туплю.....
Короче закрылся от греха подальше...
график выбросить мне советовали, еще году так 2006...
в 2007 я забросил фору... вот опять =) Вошел =)
товарищ опять затащил...
график выбросить мне советовали, еще году так 2006...
в 2007 я забросил фору... вот опять =) Вошел =)
товарищ опять затащил...
Значит 2008-ой и 2012-ый ты всё таки пропустил (повезло).... А 14-ый - ?
Тут ведь как - пусть движение начнется, а мы ужо подхватим, а не наугад))))
Значит 2008-ой и 2012-ый ты всё таки пропустил (повезло).... А 14-ый - ?
да нет, не пропустил =)
ок.
до понедельника, там и посмотрим, правильно Спекуль говорит)))