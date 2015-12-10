FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 325

stranger:
Там уже нема никого, остатки европейцев)
зато какие упоротые
 

Все =) Все закрыл... конец недели... 

старые позиции висят, но с этим ничего не поделаешь.... потом исправим +)

 
stranger:

Так это весьма достойное творение, написано все ясно и четко, без всяких там премудрых теорий))))

А где то Шаман был прав по евро, я там сопротивление на 1.2509 провтыкал. Но Азбука неумолима, если не лоу, то хай))))

Да нее у тебя сигналы запаздывают где то на 3 дня... в среднем... (может это с мозгом связано...)
 
stranger:

Да нах она нужна, там открой сделку, приди через месяц и там же ее найдешь. Ты про опасно соваться в середине диапазона Учителю расскажи, он на лоу селл открывает и говорит - не вижу где стоп поставить, ясен пень не видишь, потому что там негде его воткнуть)

Или Илья, продает еврофунт от 7940, потому что там деньги, а купить от поддержки нах, это не деньги) 

тебе уже оберег нужен от лоу (везде у тебя лоу вверху и внизу)

(и диапазоны! - и мои фишки эксплуатируешь как китаеЦ!) (шедевр за шедевром - можно книгу составлять ЖЗЛ) (особенно про остатки...))))) ну не могу )

Ishim:

Ишим, люди крупного ГЭПа ждут. Определенности нет. Вниз менее вероятно.

Днем мне сказали - выбрось график, я не въехал.

Щас Квинто и Спекуль о том же сказали, думаю - во я туплю.....

Короче закрылся от греха подальше...

 
_new-rena:

график выбросить мне советовали, еще году так 2006... 

в 2007 я забросил фору... вот опять =) Вошел =)

товарищ опять затащил...  

IRIP:

график выбросить мне советовали, еще году так 2006... 

в 2007 я забросил фору... вот опять =) Вошел =)

товарищ опять затащил...  

Значит 2008-ой и 2012-ый ты всё таки пропустил (повезло).... А 14-ый - ?

Тут ведь как - пусть движение начнется, а мы ужо подхватим, а не наугад))))

 
_new-rena:
Значит 2008-ой и 2012-ый ты всё таки пропустил (повезло).... А 14-ый - ?
да нет, не пропустил =) 
IRIP:
да нет, не пропустил =) 

ок.

до понедельника, там и посмотрим, правильно Спекуль говорит)))

 
а я голду купил под закрытие... вдруг швейцарцы всё-таки двинут....
