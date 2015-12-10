FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 199
Если уж ждешь чего-то, то жди поветру
Вот так и жду...
1лот Вал.пара ищем сами- 1неделя=181,12$-*4w*12mn=8693,76$
Такая не хилая инфляция... ;0()
А если создать пенсионный фонд свой на лет пять...=всего то 43468,80$... так мелочь ;0))
=====================
а если входить с умом- в нужном месте- в нужное время,а не тупо..., то к этим начислениям можно и хорошие премиальные получить.
Проблема многих здесь торгующих:
1. не умение выжидать и анализировать:
2. многие сюда пришли за прибылью сразу и сейчас... ;0)) ;
3. многие даже не понимают на чем основан этот рынок и как он хотя бы приблизительно работает;
......
Постскриптум: своп это не цель торговли, а всего лишь приятное дополнению к торговле в правильном направлении...
Удачи...
Зачем же поспешные выводы про всех! Я захожу суда поболтать. Как заработать сам знаю....
P.S. Ответ на пункт два.
Многие здесь прекрасно представляет что есть из себе рынок форекс. Делают для себя правильные выводы.
P.S Ответ на пункт три.
Выжидают месяцами и днями. Внимательней читайте посты.
P.S Ответ на на первый пункт.
Вот так и жду...
на форумах вообще делать нечего.
А если уж зашел , то после того как не имеешь открытых поз. Иначе форум хорошо сбивает с собственных мыслей.
Такие дела на Демо .
Релаксирую на досуге.
Спасибо !
Вот так и жду...
вот, значит, предположительно нужно искать входы на селл. Правильно?
а чтобы продать что-нибудь не нужное, нужно сначала купить что-нибудь не нужное. Правильно?!
Значит сейчас, мы можем купиить - и как только оно прийдет до точки предполагаемой продажи - ПРОДАТь!
а покупку перевести в беу
Таким образом, будет БЕЗРИСКОВАЯ ПРОДАЖА
которая перекроется, в случае чего баем
Купил
Проще уйти в баню, чем дать ответы на вопросы.
