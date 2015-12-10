FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 199

IRIP:

Если уж ждешь чего-то, то жди поветру

  

Вот так и жду...

 

 
SEVER11:

1лот Вал.пара ищем сами- 1неделя=181,12$-*4w*12mn=8693,76$

Такая не хилая инфляция... ;0()

А если создать пенсионный фонд свой на лет пять...=всего то 43468,80$... так мелочь ;0))

=====================

а если входить с умом- в нужном месте- в нужное время,а не тупо..., то к этим начислениям можно и хорошие премиальные получить.

Проблема многих здесь торгующих:

1. не умение выжидать и анализировать:

2. многие сюда пришли за прибылью сразу и сейчас... ;0)) ;

3. многие даже не понимают на чем основан этот рынок и как он хотя бы приблизительно работает;

......

Постскриптум: своп это не цель торговли, а всего лишь приятное дополнению к торговле в правильном направлении...

Удачи...

Зачем же поспешные выводы про всех! Я захожу суда поболтать. Как заработать сам знаю.... 

P.S. Ответ на пункт два. 

 
SEVER11:

Многие здесь прекрасно представляет  что есть из себе  рынок форекс. Делают для себя правильные выводы.

P.S Ответ на пункт три. 

 
SEVER11:

Выжидают месяцами и днями. Внимательней читайте посты.

P.S Ответ на на первый пункт. 

Speculator_:

Вот так и жду...

 

цель 1,25 все равно на неделе выщелкнет, не важен сценарий, но в банках европы такой курс
 
tuma88:
на форумах вообще  делать  нечего.
А если уж зашел , то  после  того  как  не имеешь открытых поз. Иначе форум хорошо сбивает  с собственных мыслей.

Такие дела на  Демо .

Релаксирую на досуге.

Спасибо !
НУ почему же, есть специальные форумы, титпа паука, очень не плохие 
 
Speculator_:

Вот так и жду...

 

вот, значит, предположительно нужно искать входы на селл. Правильно? 

а чтобы продать что-нибудь не нужное, нужно сначала купить что-нибудь не нужное. Правильно?!

Значит сейчас, мы можем купиить - и как только оно прийдет до точки предполагаемой продажи - ПРОДАТь!

а покупку перевести в беу

Таким образом, будет БЕЗРИСКОВАЯ ПРОДАЖА

которая перекроется, в случае чего баем 

 
Купил

 

 

Проще уйти в баню, чем дать ответы на вопросы. 

IRIP:

вот, значит, предположительно нужно искать входы на селл. Правильно? 

а чтобы продать что-нибудь не нужное, нужно сначала купить что-нибудь не нужное. Правильно?!

Значит сейчас, мы можем купиить - и как только оно прийдет до точки предполагаемой продажи - ПРОДАТь!

а покупку перевести в беу

Таким образом, будет БЕЗРИСКОВАЯ ПРОДАЖА

которая перекроется, в случае чего баем 

рисковая, что ни на есть. покупка всё портит
