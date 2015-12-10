FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 389

Ishim:
хотят взять и те и те (кто выиграет? угадай с одного раза?)
Зорич? 
Ishim:
хотят взять и те и те (кто выиграет? угадай с одного раза?)

тут выбор небольшой - те конечно ))))

хааа, я угадал, я угадал )))

 
stranger:
Зорич? 
это отдельная тема )))))
 
zoritch:

 

херь какая-то... не время... рубь 56 

Думал золото будет расти? Ноу, ноу. Ставь лимитник на 1215.
 
_new-rena:

тут выбор небольшой - те конечно ))))

хааа, я угадал, я угадал )))

Зорич! (он не играет по правилам, Стрендж угадал)
 
_new-rena:

2440, 2350, 2617 ...

гоняешь еврика, как мяч по футбольному полю....

отработай сначала одну цель и осмотрись

Ренка !  Реночка !

Заглянул в шар
2355 / 2360 бай лимит. Тоже на удачу.


Спасибо !
 
Ishim:
Зорич! (он не играет по правилам, Стрендж угадал)
Безнадежный?(((
Ishim:
Зорич! (он не играет по правилам, Стрендж угадал)
ты работаешь по сигналам Зорича ???? Опачки ...
 
stranger:
Безнадежный?(((
неисправимый )))
tuma88:
Ренка !  Реночка !

Заглянул в шар
2355 / 2360 бай лимит. Тоже на удачу.


Спасибо !

не затягивай на долго тогда, по ближе тейк...

лично я не стал бы

