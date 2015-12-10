FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 309
вот именно.
какая разница, как будешь уровни отображать
по подсчету "баров за 1000 за 10 000" а может за косую по лоу (строить линию косую)
да мало ли как
уровни везде будут +- одинаковые
можно всю жизнь перебирать уровни, индюки... самой сути нет (я не вижу в ваших глазах смысла(((() , (наконец то с трендом определились - на конце)
За себя говори с чем ты там определился, до завтра)
я не буду ничего перебирать - там ничего нет.
опять меня загрузил. писать такого возможно буду для теста, скучно как то без дела
почему загрузил?
есть Н1 он состоит из шестидесяти М1
считаешь сколько М1 закрылось бычьими, а сколько медвежьими
чего бОльше того и больше - это примитивно, если
EURAUD Н1
SELL
стоп за верхушечкой. цель - пока не известна
в БЕУ переводим после следующей более низкой верхушечки
За себя говори с чем ты там определился, до завтра)
ладно покажу! 1) красный канал строим по двум нижним лоям тметил красным стрелками и пик третья стрелка - на четвёртой стрелке продаём (стоп 1-3 пипки кому чо нравится).
вторая ситуация в развитие - я думаю не стоит повторятся со стрелками? ловим каналом четвёртой стрелкой . (торгуйте пока кукл не прочухал)
да ты мне другое навеял. напишу - покажу. пока не буду рассказывать
ну так это и есть объемы
только в минутах - тики есть
принцип тот же
в опционах - также. Когда берутся ОБЪЕМЫ ( по вышеуказанному принципу) только смотрят - где больше селов - идем вверх, баев - вниз (на опционах) в радиусе 1 свечи (бара)
привет! как еврик твой поживат?