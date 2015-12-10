FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 309

IRIP:

вот именно. 

какая разница, как будешь уровни отображать

по подсчету "баров за 1000 за 10 000" а может за косую по лоу (строить линию косую)

да мало ли как

уровни везде будут +- одинаковые 

можно всю жизнь перебирать уровни, индюки... самой сути нет (я не вижу в ваших глазах смысла(((() , (наконец то с трендом определились - на конце)
 
Ishim:
За себя говори с чем ты там определился, до завтра)
 
stranger:
я не буду ничего перебирать - там ничего нет.
Ishim:
привет! как еврик твой поживат?
 
_new-rena:
опять меня загрузил. писать такого возможно буду для теста, скучно как то без дела

почему загрузил?

есть Н1 он состоит из шестидесяти М1

считаешь сколько М1 закрылось бычьими, а сколько медвежьими

чего бОльше того и больше - это примитивно, если

IRIP:

да ты мне другое навеял. напишу - покажу. пока не буду рассказывать
 

EURAUD Н1 

SELL

стоп за верхушечкой. цель - пока не известна

в БЕУ переводим после следующей более низкой верхушечки 

 
stranger:
ладно покажу! 1) красный канал строим по двум нижним лоям тметил красным стрелками и пик третья стрелка - на четвёртой стрелке продаём (стоп 1-3 пипки кому чо нравится).

вторая ситуация в развитие - я думаю не стоит повторятся со стрелками? ловим каналом четвёртой стрелкой . (торгуйте пока кукл не прочухал) 

 
_new-rena:
да ты мне другое навеял. напишу - покажу. пока не буду рассказывать

ну так это и есть объемы

только в минутах - тики есть

принцип тот же

в опционах - также. Когда берутся ОБЪЕМЫ ( по вышеуказанному принципу) только смотрят - где больше селов - идем вверх, баев - вниз (на опционах) в радиусе 1 свечи (бара)

 
_new-rena:
привет! как еврик твой поживат?
привет! всё по старому
