охота на блох :-)))

 

бот блохолов 

почти 3 часа развлекался за 1,5 бакса???

Это же надо в экран уткнуться.

А мы тут на форуме прохлаждаемся, пока прога колбасит))))

я за это же время 1,7к в депо положил, если чо...

 
Что то слишком мелкие, он их на мышах ловит?)))
дак там у него бу-шки одни, если присмотреться...

нет в пипсе рыбы, давно уже всем понятно

эт не я, бот развлекается:-)))
нет в пипсе рыбы, давно уже всем понятно.

Чо ты череп свой напрягаешь, тут уже уровни по всем на свете полкам разложили. почитай от начала ветку и шей мешки )))

экспериментальный бот, из 5 заходов , 5 в бу, 

не халал( 

так бот по уровням и колбасит, по М1

нужно будет проверить на выходных на дневках и выше 

ооо. интересненько. с отображенными уровнями скринчик есть?
бот еще не рисует, только считает
