FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 617
охота на блох :-)))
бот блохолов
я за это же время 1,7к в депо положил, если чо...
охота на блох :-)))
бот блохолов
Что то слишком мелкие, он их на мышах ловит?)))
дак там у него бу-шки одни, если присмотреться...
нет в пипсе рыбы, давно уже всем понятно
эт не я, бот развлекается:-)))
Что то слишком мелкие, он их на мышах ловит?)))
экспериментальный бот, из 5 заходов , 5 в бу,
не халал(
так бот по уровням и колбасит, по М1
нужно будет проверить на выходных на дневках и выше
ооо. интересненько. с отображенными уровнями скринчик есть?