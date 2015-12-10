FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 692
до 144 продай
146.28 вход
144.70 ТР
А стейт у него получше был бы если по ветру отворачивался когда пис...ет)))
Учитель хотел сказать, что у тебя на демо так никогда не получится )))
что скажете по Евроене?
вход, ТР ?
На D1 довольно чёткое начало тренда-по окончании коррекции на Н1-Я бы продал,на уровне-траектории старших ТФ-частичное закрытие и далее к поддержке и в зону расторговки(серым на рис).
....На Н1 вижу,что готовится коррекция к тренду D1,но картинка достаточно волантильная и от конкретных цифр лучше воздержаться.
Я бы на CADJPY ещё открылся,да ордеров нет. Надо ещё где-то центовик семидолларовый открыть. Я уже писал-с демок "соскочил" и возвращаться желания нет.
Рена,а в той ссыли,что Тебе дали центовик есть?
вы не переживайте обо мне и я о вас не буду... (придёт время и вы уйдёте на реал)
Когда, когда, о Учитель?
Сенсей, ты евру на своей демке купил или только трындишь здесь?))))
А центовик не та же самая демка?
Не, вот поражаюсь народу, пробухать, проресторанить несколько соток баксов ноу проблем, а на счет закинуть - ни-ни)
Спред по рублю, моя плакаль...