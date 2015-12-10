FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 692

Ishim:
до 144 продай

146.28 вход

144.70 ТР


 
stranger:
А стейт у него получше был бы если по ветру отворачивался когда пис...ет)))
Учитель хотел сказать, что у тебя на демо так никогда не получится ))) 
 
artikul:
Та ты что, где я, а где ОН.....
 
artikul:
вы не переживайте обо мне и я о вас не буду...  (придёт время и вы уйдёте на реал)
 
Ilij:

что скажете по Евроене?

вход, ТР ?

На D1 довольно чёткое начало тренда-по окончании коррекции на Н1-Я бы продал,на уровне-траектории старших ТФ-частичное закрытие и далее к поддержке и в зону расторговки(серым на рис).

....На Н1 вижу,что готовится коррекция к тренду D1,но картинка достаточно волантильная и от конкретных цифр лучше воздержаться.

 

Я бы на CADJPY ещё открылся,да ордеров нет. Надо ещё где-то центовик семидолларовый открыть. Я уже писал-с демок "соскочил" и возвращаться желания нет.

Рена,а в той ссыли,что Тебе дали центовик есть? 

 
Ishim:
вы не переживайте обо мне и я о вас не буду...  (придёт время и вы уйдёте на реал)

Когда, когда, о Учитель? 

Сенсей, ты евру на своей демке купил или только трындишь здесь?)))) 

 
gnawingmarket:

А центовик не та же самая демка?

Не, вот поражаюсь народу, пробухать, проресторанить несколько соток баксов ноу проблем, а на счет закинуть - ни-ни) 

 
stranger:

Когда, когда, о Учитель? 

Сенсей, ты евру на своей демке купил или только трындишь здесь?)))) 

у всех бывают недостатки ((( (люблю пофлудить)
 
stranger:
А центовик не та же самая демка?
Если удалось разогнать,то с демки деньги не выводятся(если кто ещё не в курсе). Не могу же Я открывать 1000-долларовые счета постоянно на форе............Я понимаю,что Мы все здесь с "чудинкой",но не до абсурда же.
 

Спред по рублю, моя плакаль...

 

