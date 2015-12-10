FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 24

Ilij:

кому луня?

авантюрно больно. месячишки глянь. риск просады присутствует
 
stranger:
Это я понял, без участия моска.... 
объяснить тебе ничего невозможно ..., результаты своих гаданий можешь посмотреть замониторившись.
 

Привет всем переселенцам. Рад всех видеть на пятом форуме.

По поводу рубля:

Для тех у кого :

1. солидный счёт с нолями;

2. кто соблюдает правила торговли

выше белой линии можно начинать мелкими лотами солить, это долго срок...

что и как времени серьезно нет объяснять...

постскриптум: своп что надо....

удачи всем.

 
_new-rena:
авантюрно больно. месячишки глянь

еще ниже профит - 1.110, 1.107...

кукл давно продал, теперь замануху варит...


 

Север, привет)

Шаман, так евро то чего не растет?))) Нарисуй еще чего, давно так не ржал))))

stranger:

Север, привет)

Шаман, так евро то чего не растет?))) 

родителей бакса не берет в команду.... а так бы в рот бы смотрел и в памм бы влился...
 
Speculator_:
У Тебя прям стратегия вырисовывается "звёздная"..........такую впервые встречаю...........не путать с "звездонутой"
 
stranger:

Север, привет)

Шаман, так евро то чего не растет?))) Нарисуй еще чего, давно так не ржал))))

Привет, рад видеть в полном здравии и боевом настроении...
 
_new-rena:
пиндосов не берет в команду.... а так бы в рот бы смотрел...
Чего чего... в рот...? Эт ты чего про Учителя то такое?... 
stranger:
Чего чего... в рот...? Эт ты чего про Учителя то такое?... 
его религию бы принял, если проще. ну перегнул палку чуток, каюсь
