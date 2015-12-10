FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 715
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так я же не бегаю по полю, не подбираю все какашки что там валяются и на зуб не пробую)))
прям в термике - эдакая особенная свеча без тени ( то есть когда картошку украли) - если бы заплатили - была бы с тенью)
КАК украли!? (а я думаю чо он за ухом чешет....)
доп. у тебя Стрендж не в соседях ?
значит нет прогноза по рублю? (так и запишем) (х.з. погонят и побежишь)
и желуди не ем...
ноу коммент
слюшай тут картошка пропала ((( не видал? (ась даже не слыхал ((()
ноу коммент
слюшай тут картошка пропала ((( не видал? (ась даже не слыхал ((()
КАК украли!? (а я думаю чо он за ухом чешет....)
доп. у тебя Стрендж не в соседях ?
Стрендж в соседях?? Он сверху к Витебску и Гомелю))) а я ниже у Полесских болот))
Не, батенька, Ковель ближе к Бресту))) И болота твои рядом)
Но бульбу не браль, да
Стрендж в соседях?? Он сверху к Витебску и Гомелю))) а я ниже у Полесских болот))
Не, батенька, Ковель ближе к Бресту))) И болота твои рядом)
Но бульбу не браль, да
чисто клоунада )))) (купи евру и забудь об ней недельки на 2ееее)
Фунт, или ты вообще от желудей от...л?))))
Не, это кидалово, из 4-х отложек одну взяло(