FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 651

Новый комментарий
 
Komsomolec:
usd/cad обезумел

Все в рамках рабочей модели

Падение будет фееричным!!!

 
Ilij:

Все в рамках рабочей модели

Падение будет фееричным!!!

 
Только что РБК-ТВ сообщило, что в Госдуме РФ зарегистрирован законопроект обязывающий банки конвертировать валютные кредиты физлиц по курсу рубля на 01.01.2014.
 

Шоу будет, когда уйдёт "большой дядя", или придёт другой  )

(Ком. к USD/CAD, или + к рублю)) 

 
21april:
Шоу будет, когда уйдёт "большой дядя", или придёт другой  )
куда уйдет? =)
 
stranger:
Мультик, кстати, очень простенький)
слишком простой. Все равно "мнут писю", а потом приходит акула и толкает в нужную сторону.  А видеть по бидам и аскам коридор в 6-7 пп - как-то несолидно. Разве что ночью на фунту пипсовать или на австрале/киви после закрытия Азии и до амеров. (мой необученный взгляд за 5 минут выдал именно такой вывод с этого стакана)
 
stranger:

Так Он так говорил когда то, брехал мне значит?(((

Откуда наш Сенсей? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ишим
 
stranger:

продал еще:


 
 
Ilij:

продал еще:


и тут остапа понесло =)

1...644645646647648649650651652653654655656657658...871
Новый комментарий