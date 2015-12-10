FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 651
usd/cad обезумел
Все в рамках рабочей модели
Падение будет фееричным!!!
Шоу будет, когда уйдёт "большой дядя", или придёт другой )
(Ком. к USD/CAD, или + к рублю))
Мультик, кстати, очень простенький)
Так Он так говорил когда то, брехал мне значит?(((
Откуда наш Сенсей?
продал еще:
и тут остапа понесло =)