FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 23

[Удален]  
Speculator_:
ну и откуда тогда тама у тебя продажа появилась? начало продажи нарисовал - правильно, а внизу то байка началась, так её лучше вобще пропустить при падающем тренде и повторить засол вверху. Ну прикинь сам
 
_new-rena:
знойная система. ну давай, посмотрим... а чо он вверх то вдруг попрэ? завесишь на хае маркета байку и делов...сверху то наоборот продают вабшето. вместо того, чтобы там солить, засолил бы щас
Посмотрим часик другой.
 
stranger:

Если серьезно, то когда ты муйней маяться перестанешь со своими черточками?) С таким же успехом я могу от балды без стопа заходить лотом 0.01, но толку то от этого?

Пониаешь какая муйня, суть торговли то в том, чтобы заработать, а от того правильный твой прогноз или нет денег в кармане не прибавляется. Ты вот сказал вверх, купил, а оно к 21. И? И ни уя, если лот нормальный без стопа, то привет Колян, если маленький, то толку ждать полгода. 

а если так? - не пойдёт, а если вот так? - пробовали уже, а может...? - нет не может. )))). Вариантов много - ну как тебе сказать - течёт ручей, бьётся мысть от берего до берега. (извилина то одна и то прямая)
 

кому луня?


 
_new-rena:
ну и откуда тогда тама у тебя продажа появилась?
Предполагал продолжение волны пять, а оказывается сейчас волна (b или 2).  
 
Ishim:
а если так? - не пойдёт, а если вот так? - пробовали уже, а может...? - нет не может. )))). Вариантов много - ну как тебе сказать - течёт ручей, бьётся мысть от берего до берега. (извилина то одна и то прямая)
Так вот и займись торговлей, а не гаданием. Я тут и так в полном ахтунге, киви купить, ауди, евро.. Да нах оно надо это все покупать когда бакс хаи обновляет?
stranger:
Так вот и займись торговлей, а не гаданием.
мне не надо ничем заниматься - торговля идёт сама по себе .
 
Ishim:
мне не надо ничем заниматься - торговля идёт сама по себе .
Это я понял, без участия моска.... 
 

купил малость:


