FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 169
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а ты продаешь что-ли ????
блиннн......
так и знал надо 1,2570 хотя бы дождаться.
14го продал и как видишь удачно пересидел +100 пипок.
А как же ночью спать ???.
А если она до утра будет стоять на месте ???
И успеешь ли открыться во время ?
Ой, сколько вопросов....
Спасибо !
14го продал и как видишь удачно пересидел +100 пипок.
Блин.....точно я рано селить начал.
а это ...
может на 1,2544(на хаю) селл лимитку поставить типа на удачу ??? и стоп 10п ?
может быть как вчера ночью сделали перелойчик и вверх сегодня жахнули.
Не, я не уговариваю. Просто мысли вслух.
Спасибо !
конечно! спать! (это она пойдёт я буду спать)
Выйду пока что .
До завтра !
Спасибо всем !
нежданчик!
Зачистка.
Т.е. это может быть перед разворотом?
yep just a bit early to be
Евра долбит краткосрочный канал вниз-пока ходит по приборам.
14 дней прошло с момента продажи куклом пары
людским стопам писец, мона и заработать: