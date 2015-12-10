FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 169

tuma88:
а ты продаешь что-ли ????
блиннн......
так и  знал  надо  1,2570 хотя бы дождаться.

14го продал и как видишь удачно пересидел +100 пипок. 

 
tuma88:
А как же ночью спать ???.
А если  она  до  утра будет стоять на месте ???
И успеешь ли открыться во время ?


Ой,  сколько  вопросов....


Спасибо !
конечно! спать! (это она пойдёт я буду спать)
 
Ishim:

14го продал и как видишь удачно пересидел +100 пипок. 

это что ,  цена  пришла туда  откуда  продавал ?

Блин.....точно я  рано селить  начал.



а  это ...

может на 1,2544(на  хаю) селл  лимитку поставить типа  на удачу ??? и стоп 10п ?
может быть  как  вчера ночью сделали перелойчик  и  вверх сегодня жахнули.

Не, я  не  уговариваю. Просто  мысли вслух.

Спасибо !
 
Ishim:
конечно! спать! (это она пойдёт я буду спать)
ладненько....
Выйду  пока что .
До завтра !

Спасибо всем !
 
Ishim:
нежданчик!
Silent:
Зачистка.
Т.е. это может быть перед разворотом?
 
gnawingmarket:
Т.е. это может быть перед разворотом?
   yep just a bit early to be
 
zoritch:
   yep just a bit early to be
Может и не рано....цена подошла к наторговке,т.е. в зоне сопротивлений 2008 года......начинает уходить от пивота R1(лично наблюдал-S1,R1 часто бывают разворотными).........правда верх канала на 102.71..........ладно,подождём-посмотрим.
 
Я так понимаю,коллектив понял,что шипы в обе стороны на кроссе AUDJPY.......впрочем,прошу прощения-Я кусок выдрал без цены.
 

Евра долбит краткосрочный канал вниз-пока ходит по приборам.

 

 

14 дней прошло с момента продажи куклом пары

людским стопам писец, мона и заработать:


