Ishim:
основной паттерн - канал, всё по каналам каждый пик! формация ГиП - это внутри канала и смотреть гип проведя правильный канал! кучу ложных отсеешь соотношение 1/10. На всех паттернах кукла соотношение прибыль/убыток 1/10. (завязав глаза и открываясь например по звонку в дверь - можно и не проиграть - в крайнем случае спред)

крупный - согласен, а концовка - читай выше пост (изменил чуток)

отсекаем концовку и смотри - какой канал получицца?

о! вот этого я и хотел - разбор полётов обязателен !!!

 
Sdimm:
на 2330 смотри как оттолкнется )))
Ishim:
у меня своп-фри )))
 
_new-rena:
херня! главное правильный! критерий такой 4-5 касаний будет! а ты умеешь по 3 точкам строить канал? (я ведь умел когдато - забыл - старость не радость, даже по одной умел)
 
Sdimm:
у меня своп-фри )))
типа катошка фри? (у мну изжога от жареного)
Ishim:
херня! главное правильный! критерий такой 4-5 касаний будет! а ты умеешь по 3 точкам строить канал? (я ведь умел когдато - забыл - старость не радость, даже по одной умел)

в школе учили))) (шутка), тока не на минутках, естественно...

ну глянь, не упирайся и всё станет понятно...

 
Ishim:
да, типа без картошки )))
 
_new-rena:

в школе учили))) (шутка), тока не на минутках, естественно...

ну глянь, не упирайся и всё станет понятно...

правильный паттерн везде работает - проверь м5 найдёшь. (тут проблема выходит из за количества каналов - так что лучше Н1,Н4)
 
Sdimm:
да, типа без картошки )))
плюсовой своп ждёшь?
 
Ishim:

да ошибка, вот теперь видно канал - 6 касаний! да они дольше и не живут.  (его отрезал нисходящий канал - поэтому то и не сходила на 26)

 

