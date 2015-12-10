FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 194
основной паттерн - канал, всё по каналам каждый пик! формация ГиП - это внутри канала и смотреть гип проведя правильный канал! кучу ложных отсеешь соотношение 1/10. На всех паттернах кукла соотношение прибыль/убыток 1/10. (завязав глаза и открываясь например по звонку в дверь - можно и не проиграть - в крайнем случае спред)
крупный - согласен, а концовка - читай выше пост (изменил чуток)
отсекаем концовку и смотри - какой канал получицца?
о! вот этого я и хотел - разбор полётов обязателен !!!
на 2330 смотри как оттолкнется )))
2321 - как раз там твой стоп сработает ))))
у меня своп-фри )))
херня! главное правильный! критерий такой 4-5 касаний будет! а ты умеешь по 3 точкам строить канал? (я ведь умел когдато - забыл - старость не радость, даже по одной умел)
в школе учили))) (шутка), тока не на минутках, естественно...
ну глянь, не упирайся и всё станет понятно...
типа катошка фри? (у мну изжога от жареного)
да, типа без картошки )))
да ошибка, вот теперь видно канал - 6 касаний! да они дольше и не живут. (его отрезал нисходящий канал - поэтому то и не сходила на 26)