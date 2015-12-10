FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 286
Что то мне подсказывает что это не так)))
В коком месте не так?
"-минуса уже с этих сделок не будит"
правильно пишется "не будить!" ))))
спи спокойно, не переживай. ночью очень редко что то революционное бывает
и еще сработает
а потом вырастет...
ещё один... дайте человеку спокойно поспать. завтра разгребёт.
ппц, точна теперь всё закроет под чистую или спать не будет вообще....
Про бабку с картошкой ты понял, это уже гуд, тады скажи с какого тф это ?
Стренж, скажи лучше шо это вообще за картина маслом такая?
все, что я понял - так это то, что йена.
Не надо ничего доказывать, просто покажи мне объем на таймфрейме, интересно как это, сижу вот думаю, заинтриговал однако)
Я спать пошел всё одно минуса уже с этих сделок не будит