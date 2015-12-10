FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 286

stranger:
Что то мне подсказывает что это не так)))
да ладно... 18 пуков осталось до начала моих утренних продаж. ну, про вечерние то я вообще молчу....
 
В коком месте не так?
 
Speculator_:
В коком месте не так?
"-минуса уже с этих сделок не будит"
Speculator_:
В коком месте не так?

правильно пишется "не будить!" ))))

спи спокойно, не переживай. ночью очень редко что то революционное бывает

 
Стоп в ноль поставил. Хотя один стоп уже сработал.
 

и еще сработает

а потом вырастет...

Ilij:

и еще сработает

а потом вырастет...

ещё один... дайте человеку спокойно поспать. завтра разгребёт.

ппц, точна теперь всё закроет под чистую или спать не будет вообще....

 
Про бабку с картошкой ты понял, это уже гуд, тады скажи с какого тф это ?

 

Стренж, скажи лучше шо это вообще за картина маслом такая?

все, что я понял - так это то, что йена. 

 
Не надо ничего доказывать, просто покажи мне объем на таймфрейме, интересно как это, сижу вот думаю, заинтриговал однако)
опять 25, объёмы не на тф а на цене, цена в тф. Торгуешь тф смотришь соответсвующие объёмы - для этого тф - то есть торгующий временный интервал. 
 
Speculator_:
Я спать пошел всё одно минуса уже с этих сделок не будит  
щас уйдешь спать а евро взлетит и что делать потом будешь?
