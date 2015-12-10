FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 448

stranger:
Как Вы так можете говорить, Сенсей(((
ну кажи утреннюю сделку! ?
[Удален]  
Ishim:
совсем изтролился (((( (троллей  в игнор) 
Учитель, я переживаю, лишь бы в обратку не сыграли. Где тейки - а нету ...
 
Ishim:
ну кажи утреннюю сделку! ?

Дятел, закрыл я ее перед этим.

_new-rena:
Учитель, я переживаю, лишь бы в обратку не сыграли. Где тейки - а нету ...
А вот у тебя мысля правильная, ничего то не изменилось)
 

закрыл евру, это были спекуляции. Продавать отсюда не буду - лучше пониже куплю, всем пака! Удачных торгов! 

 
Так продавай, Вася)

Любителям всего блестящего также последнее приглашение) 

 
где свой скрин с лосём? балаболка - кажи! (паства ждёт)
 
дак хрен вам ))))
 
Как грубо(((
 
Оборжаться с вами можно ))) Меж тем все предопределено заранее ))) Всем до после ужина пока )))
