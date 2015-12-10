FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 688
Сейчас торгую через БКС: http://www.forex-bcs.ru/
А ты ожидал услышать: "Дядь, дай десять копеек" ? )))
Ну да, что то в этом роде)
В горах пока 69.51, режим close only
Видишь, утро тебе не вечер, здесь тебе это не там)))
Вечером интрадейщики кроются, нех там смотреть)
не спугни ))))
Сейчас торгую через БКС: http://www.forex-bcs.ru/
Ставь байлимит на 2455)