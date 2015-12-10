FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 688

Новый комментарий
[Удален]  
R0MAN:

Сейчас торгую через БКС: http://www.forex-bcs.ru/

спасибо
 
artikul:
А ты ожидал услышать: "Дядь, дай десять копеек" ? )))

Ну да, что то в этом роде)

 

 

В горах пока 69.51, режим close only

 
stranger:

Ну да, что то в этом роде)

 

Блоху поймал )))

 

 
artikul:

Блоху поймал )))

 

Видишь, утро тебе не вечер, здесь тебе это не там)))

Вечером интрадейщики кроются, нех там смотреть) 

 
artikul:

Блоху поймал )))

 

не спугни ))))
 
stranger:

Видишь, утро тебе не вечер, здесь тебе это не там)))

Вечером интрадейщики кроются, нех там смотреть) 

входить надо не вечером - утром, а по высокой воде (цене). Можно по новой проходить с вам курс! ((( (молодого бойца)
 
Ishim:
не спугни ))))
Ставь байлимит на 2455)
[Удален]  
R0MAN:

Сейчас торгую через БКС: http://www.forex-bcs.ru/

чо за прокси сервер просит при установке?
 
stranger:
Ставь байлимит на 2455)
буду за место вас со стенкой разговаривать! (КПД выше)
1...681682683684685686687688689690691692693694695...871
Новый комментарий