FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 581
Та у него каждых пять минут то падение, то взлет)))
Илья, я же сказал - картинку вечером принесешь)
Добил таки систему.... После того, как кукл освирепел - пришлось немного вспомнить местное обсуждение.
1. Стопы появились, причем все.
2. Сигнал по определению направления тренда полетел в топку.
3. Для удобства заделал календарик (чтобы не уснуть...)
Колбасит - мама не горюй)))
Счас открыт тока фунтяра, баечка:
Уровень закрытия ордера не отражен, но он есть... ТФ - естественно по барабану)))
Тейк хотя бы на 58 подвинь, можно чуть выше.
а стоп пониже - 5550
ооо, а это уже не та стратегия. расчет эквити не позволяет. заложено 9 лосей примерно...
5580 ? (на фунте коротких стопов будет не 9, а 19))))))))))))
Да нах тот стоп, руки есть?)))