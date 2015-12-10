FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 581

[Удален]  
stranger:

Та у него каждых пять минут то падение, то взлет)))

Илья, я же сказал - картинку вечером принесешь) 

Добил таки систему.... После того, как кукл освирепел - пришлось немного вспомнить местное обсуждение.

1. Стопы появились, причем все.

2. Сигнал по определению направления тренда полетел в топку.

3. Для удобства заделал календарик (чтобы не уснуть...)

Колбасит - мама не горюй)))

Счас открыт тока фунтяра, баечка:


Уровень закрытия ордера не отражен, но он есть... ТФ - естественно по барабану)))

ПАКУПАЙТЕ EUR/CHF!!!!
 
Тейк хотя бы на 58 подвинь, можно чуть выше.

 

stranger:
Тейк хотя бы на 58 подвинь, можно чуть выше.
само двинет)))
 
stranger:
Тейк хотя бы на 58 подвинь, можно чуть выше.
а стоп пониже - 5550
Ishim:
а стоп пониже - 5550
ооо, а это уже не та стратегия. расчет эквити не позволяет. заложено 9 лосей примерно...
 
Ishim:
а стоп пониже - 5550
Да нах тот стоп, руки есть?)))
 
_new-rena:
ооо, а это уже не та стратегия. расчет эквити не позволяет. заложено 9 лосей примерно...
5580 ? (на фунте коротких стопов будет не 9, а 19))))))))))))
Ishim:
5580 ? (на фунте коротких стопов будет не 9, а 19))))))))))))
ну и пусть. понаблюдаю сначала
 
stranger:
Да нах тот стоп, руки есть?)))
еврофунт то же вверх (((( так что евра не ориентир ((( , там везде уровни х.з. этот фунт, надо что то другое начинать....
