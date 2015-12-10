FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 312
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По AUDUSD
есть еще уровень - 0,8397
возможно к нему еще сходим +-
Кто знает - почему самого культурного на свете человека - Bicus`а забанили?
возможно за раздвоение личности...
по ЕURAUD вот толь ща вход нормальный был...
у меня был сигнал, но очень очень слабый.
так сказать, на усмотрение...
вошел
но, есть вероятность, вверх пойдем
да, фунтик на уровне
делаем ставки, господа:
да, фунтик на уровне
делаем ставки, господа:
сегодня проста флет намечается (после 13-00 мск). праздники тоже надо учитывать...
а вообще новости по фунтику есть почти что прямо щас... и ВВП по луню скора
(опять праздник портят своими новостями, будь они не ладны (((
сегодня проста флет намечается. праздники тоже надо учитывать...
а вообще новости есть почти что прямо щас... и ВВП по луню скора
вот че по луню скажете?
тренд вверх, торкнут верхний уровень и в коррекцию?
там и микропалки нарисованы...
вот че по луню скажете?
тренд вверх, торкнут верхний уровень и в коррекцию?
там и микропалки нарисованы...
да, фунтик на уровне
делаем ставки, господа:
я купил