Кто знает - почему самого культурного на свете человека - Bicus`а забанили?
 
IRIP:

По AUDUSD 

есть еще уровень - 0,8397

возможно к нему еще сходим +- 

по ЕURAUD вот толь ща вход нормальный был...
 
_new-rena:
возможно за раздвоение личности...
а он кто плюсом?
 
по ЕURAUD вот толь ща вход нормальный был...

у меня был сигнал, но очень очень слабый. 

так сказать, на усмотрение...

вошел

но, есть вероятность, вверх пойдем 

 

да, фунтик на уровне

делаем ставки, господа:


сегодня проста флет намечается (после 13-00 мск). праздники тоже надо учитывать...

а вообще новости по фунтику есть почти что прямо щас... и ВВП по луню скора

(опять праздник портят своими новостями, будь они не ладны (((

 
вот че по луню скажете?

тренд вверх, торкнут верхний уровень и в коррекцию?

там и микропалки нарисованы...


тут проще - куплю на откате. а по другому - влететь в просаду можно или закрываться придется в нуле.... не спорю - все остальные варианты - на удачу надеясь тоже не отрицаются и также могут принести профит... однако вероятность последних и профит при этом хуже.
 
я купил 

