FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 446

stranger:

Смотрим в следующей серии. Спасет ли Зорич Россию?!!!всех о

Новые откровение Учителя.

Где закроются байщики баксорубля?... 

 

Поделюсь с вами)) рубль похоже уже врядли что-то спасет// если не окончание войны на Укр и увеличение цен на нефть// ИЛИ помощи Зорича)! Что бы не говорили, информация от одного из начальников центрального аппарата банка России (не буду писать кого, тк форум открытый), что никаких вложений в экономические меры воздействия не планируются/// написать бы больше но что-то очкую!  Также не оправдалось ожидание об укреплении рубля на прошлой недели// информация не из сми/////
 
artikul:

Вопрос ))) Возможно ли на демо евре заработать больше, чем на реальной йене ? )))

Профессор, как заработаете денег, то я думаю вы для себя решите этот вопрос, я в вас верю)))
 

ну и трясет Евру ...как пилораму...

больная???

Ilij:

открою, мож торкнет малость...


Илья, попроще, попроще... ))))
 
Evgen-ya1:
Да какие там надежды, ну, разве на Зорича)
 
artikul:

Стренджа похоже чпокнули на евре 
 
Ishim:
вовремя написали/// глянула а там такой рост удачный))
 
Ilij:

ну и трясет Евру ...

больная???

Она как всегда кинет всех ))) Кое-кого уже отчпокали )))
Evgen-ya1:
значит не тот чел рассказывал и уже давно. мы всё равно тут лучше знаем, нам Учитель рассказывает. Рупь не пойдёт по слухам, он должен идти от банков. А это не развито пока.
 
Evgen-ya1:
вовремя написали/// глянула а там такой рост удачный))
Очень даже удачный.
