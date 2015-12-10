FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 446
Смотрим в следующей серии. Спасет ли Зорич Россию?!!!всех о
Новые откровение Учителя.
Где закроются байщики баксорубля?...
Вопрос ))) Возможно ли на демо евре заработать больше, чем на реальной йене ? )))
ну и трясет Евру ...как пилораму...
больная???
открою, мож торкнет малость...
Поделюсь с вами)) рубль похоже уже врядли что-то спасет// если не окончание войны на Укр и увеличение цен на нефть// ИЛИ помощи Зорича)! Что бы не говорили, информация от одного из начальников центрального аппарата банка России (не буду писать кого, тк форум открытый), что никаких вложений в экономические меры воздействия не планируются/// написать бы больше но что-то очкую! Также не оправдалось ожидание об укреплении рубля на прошлой недели// информация не из сми/////
Стренджа похоже чпокнули на евре
вовремя написали/// глянула а там такой рост удачный))