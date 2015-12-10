FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 505
не исчезнет американская валютная биржа.
появится нормальная и доступная своя - почему бы и нет. продадим дорого рубли, а нефть, золото и др. также дорого за рубли - делов то ))) ну естественно купим по дешевле чуток)))
как видишь - понятия интервенции, ликвидности и подобные не рассматриваются вообще , т.к. не в этом дело, надо дать работу спекулям внутри страны и всё будет )))
Когда я был маленький, идеализировал западные экономические теории. Но сейчас как-то практически смотрю на это и согласен на все 1500%. Все эти теории разрабатывались с одной целью, кинуть наивняк и навариться баблом.
Ну, наконец то)))
Только затариться не баблом, а мат. ценностями)
Я не знаю, когда доллар делали резервной валютой, то может рукодствовались благими намерениями, а может это изначально было задумано как кидалово, но когда доллар отвязали от обеспечения золотом "в связи с тем, что США не может обеспечить денежную массу, требующуюся для международных расчетов, золотом...", то тут как раз пошел принцип "джентельмен джентельмену верит на слово" и поперло)))
когда то я служил в Германии. В нашей части туалет для солдат строили немцы.
Случай в том, что когда немец оставил коробок спичек в штабе батальона на столе начальника штаба, то никто к нему не прикасался. Зная немецкий менталитет, никто коробок спичек не трогал. Через две недели немец о нём вспомнил и забрал его там, где оставил. Смысл - он верил, что никто не возьмёт.
Конечно, если бы он оставил его в России, то не нашёл бы свои спички уже через несколько минут)))
Рена, так я не понял, ты уровни автоматизировал? Хоть скрин какой выложил бы)
По поводу чужого правильно - не твое - не трожь. Так вот вся "мировая экономика" построена на отжиме чужого)
скрина нет. уровни получаются расчетным путем. идею уже выкладывал - движение цены в любом месте - это движение цены на один пункт при накоплении условной единицы объема. Как вариант дальнейшего развития мысли, т.е. с чего начать - надо представить, что рынка ещё нет, и попробовать задуматься - куда и как двинет цена если рынок начнёт наращивать торговлю. Т.е. купил/продал первый клиент рынка - цена двинула на один пункт против него, далее следующая операция. Мы начинаем усреднять объем по лотности. К примеру - движение цены на один пункт вверх/вниз - это совокупная покупка/продажа в 1 лот, условно конечно. Далее снова идут покупки/продажи. Нужно произвести расчет объема покупок/продаж и прикинуть в самом конце - куда и до куда нужно двинуть цену, чтобы рынок был в плюсе.
Ты мне совсем моск вынес)))
По поводу чужого правильно - не твое - не трожь. Так вот вся "мировая экономика" построена на отжиме чужого)
Правда Ваша!............Заметь,Рена,при этом чужой коробок со стола не берут-витиеватости управления человеческим сознанием и толпой........на малом соблюсти традиционные человеческие ценности,а на большом подмять Европу и хапать,пока не остановят,регулируя численность других наций.......это Вам не поведение зверя,который лишнего не берёт или поведение Александра Второго,который на крови русских солдат и русского населения вернул короны Европе.
.....В плане традиционных человеческих ценностей,русский характер смотрится совсем не плохо.
уровень получится один - цель, которая постоянно меняется, т.к. меняется объем покупок и объем продаж. эти объемы нужно получить отдельно, а не их сумму