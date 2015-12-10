FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 272

stranger:

Так у них тренд вверх)

Квинто, у тебя ветка какая то есть? В смысле от чего отталкиваешься в торговле. 

да нет пока нет - вот попытался блог завести) https://www.mql5.com/ru/blogs/post/72609  - торгую по Ганну, фибо, циклы - среднесрок-долгосрок 
Прогноз Пара Евро Доллар - Долгосрок
  • 2014.10.09
  • kwinto
  • www.mql5.com
Итак, что мы имеем на данный момент – с 8го мая толпу пытаются убедить в том, что в Еврозоне все совсем плохо. Драги запустил вербальную интервенцию. Все повторяется - покупай (бакс) на слухах...
 
Ishim:
да она туда не пойдёт - не заморачивайся ))))
как скажешь, может и не пойдет
 
Spekul:

там от двух линий возможны продажи


На этом цирк закончен и опять вопрос - нах такую муйню торговать, нет у нее хода.

 

 
Понял, гляну, спасибо.
 
stranger:

На этом цирк закончен и опять вопрос - нах такую муйню торговать, нет у нее хода.

 

да, возможно ты прав, прикрыл байку, нефть падает
 
Spekul:
как скажешь, может и не пойдет
может не пойдёт может и пойдёт. (вам виднее)
 
Spekul:
да, возможно ты прав, прикрыл байку, нефть падает

Я прав в том что надо выбирать инструмент для торговли, а не тупо долбить мертвую евру. Ищи то что находится у сильных поддержек-сопротивлений и мало кого интересует и торгуй.

Вот чего его не продавать?

 

 
Ishim:
может не пойдёт может и пойдёт. (вам виднее)
не путайте меня, не пойдет значит не пойдет
 
Spekul:
не путайте меня, не пойдет значит не пойдет
это я неправильно выразился (до этого) давно торгую вероятности (проценты % это вымысел). (точно пойдёт - точно не пойдёт - уже наобжигался)
 
Ishim:
это я неправильно выразился (до этого) давно торгую вероятности (проценты % это вымысел). (точно пойдёт - точно не пойдёт - уже наобжигался)
Так ты что, тоже будущего не видишь? 
