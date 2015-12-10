FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 272
Так у них тренд вверх)
Квинто, у тебя ветка какая то есть? В смысле от чего отталкиваешься в торговле.
да она туда не пойдёт - не заморачивайся ))))
там от двух линий возможны продажи
На этом цирк закончен и опять вопрос - нах такую муйню торговать, нет у нее хода.
да нет пока нет - вот попытался блог завести) https://www.mql5.com/ru/blogs/post/72609 - торгую по Ганну, фибо, циклы - среднесрок-долгосрок
На этом цирк закончен и опять вопрос - нах такую муйню торговать, нет у нее хода.
как скажешь, может и не пойдет
да, возможно ты прав, прикрыл байку, нефть падает
Я прав в том что надо выбирать инструмент для торговли, а не тупо долбить мертвую евру. Ищи то что находится у сильных поддержек-сопротивлений и мало кого интересует и торгуй.
Вот чего его не продавать?
может не пойдёт может и пойдёт. (вам виднее)
не путайте меня, не пойдет значит не пойдет
это я неправильно выразился (до этого) давно торгую вероятности (проценты % это вымысел). (точно пойдёт - точно не пойдёт - уже наобжигался)