FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 231
Рена, Кукла нет, есть просто возможности)
Вот кто то помнит о фунте? А его две недели наторговывают.
конечно есть возможности. я читал когда то - как, но вернусь к этому материалу ещё не скоро)))
А я о его покупке, самый хороший потенциал по моему.
все остальное и рядом не валялось.
я торгую продажу тока:
Йену вот отсюда еще притарить бы
Если купить - не известна цель. Если продать на взлёте - дёшево и логично. Если разворот - потеряешь уже не так много и учитывая, что тренд переворачивается раз в 4-6 месяцев, значит потери не так часто....
евру прикрыл 1 пунктом
купил также фунта:
уже затарил (ночером)