stranger:

Рена, Кукла нет, есть просто возможности)

Вот кто то помнит о фунте? А его две недели наторговывают.

там я закончил продажу почти тока шо... скора похоже что снова зайду

конечно есть возможности. я читал когда то - как, но вернусь к этому материалу ещё не скоро)))

 
_new-rena:
А я о его покупке, самый хороший потенциал по моему.

 

все остальное и рядом не валялось. 

stranger:
я торгую продажу тока:


 
Евра в капкан попала. стоп 1.2455
 

Закрыл покупку луня на 1296.

Йену вот отсюда еще притарить бы

 

stranger:

Если купить - не известна цель, т.к. она тает. Если продать на взлёте - дёшево и логично. Если разворот - потеряешь уже не так много и учитывая, что тренд переворачивается раз в 4-6 месяцев, значит потери не так часто....
 
_new-rena:
Цели 1.5925 и 1.63.
stranger:

Йену вот отсюда еще притарить бы

 

уже затарил (ночером)
 

евру прикрыл 1 пунктом

купил также фунта:


 
_new-rena:
Сплю я по ночам, будущего не вижу, лося по йене ночью заработал, в общем, старый стал)))
