FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 271

Новый комментарий
 
Spekul:
сейчас новости, а если евро улетит вверх?
Муйня какая, будет у Учителя на два висяка больше, делов то 
 
stranger:
Муйня какая, будет у Учителя на два висяка больше, делов то 
ну понятно, это дело наживное
 
Spekul:
сейчас новости, а если евро улетит вверх?
выше 26 закрою
 
Ishim:
выше 26 закрою
лучше енку крой на инсте 
 

Фунт против ауди неплохо идёт на исходную:

 

Точнее слабая ауди фунт толкает,а сам фунт почти никакой.....эх,хорошую новость бы по фунту! 

 
kwinto:
лучше енку крой на инсте 

Так у них тренд вверх)

Квинто, у тебя ветка какая то есть? В смысле от чего отталкиваешься в торговле. 

 
kwinto:
лучше енку крой на инсте 
одному открой другому закрой (да хрен вам)
 
Ishim:
выше 26 закрою

там от двух линий возможны продажи


 
Ishim:
одному открой другому закрой (да хрен вам)
Гони всех в шею, как профессор советовал, это завистники)))
 
Spekul:

там от двух линий возможны продажи


да она туда не пойдёт - не заморачивайся ))))
1...264265266267268269270271272273274275276277278...871
Новый комментарий