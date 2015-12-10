FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 450
и купила и продала// отлично
классическое куклоразводилово...
жестко ты рынок повеселил. чуток заранее предупреждай ))))
на шута похож? самый вход ща, засветил...
да нееее, тут
а тут было то, что я имел ввиду
.... чуток открыл он чтобы торкнуло малость )))
Да, профессор, да)
Вы с Сенсеем не братья? по разуму....
А чо вы не в духе, профессор, баксы ваши ломанули? Так там у вас было то всего 70)))
Называй меня Вычислитель )))
Как они это делают? Все углы последнюю тройку в смысле, вчера рисовал, сейчас только синенький уровень добавил...
в легкую в любом месте можно пересечь график линией с углом под 45 град, не задумывался?
верхние зеленые линии то где - в небе же..
Это ты только часть видишь. Их, линий такого типа которые якобы прогнозирую цену значительно больше. Проблема в том, несмотря на все это, прогнозировать это не позволяет.
К примеру, я могу нарисовать пять уровней на графике, одного из которых цена коснется с точностью до пипса. Но вот какого из них - хз.