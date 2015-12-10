FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 450

Evgen-ya1:
и купила и продала// отлично
И я говорю чудненько, с самых хаев всего нацеплял, а народ недоволен(((
 

классическое куклоразводилово...


[Удален]  
Ilij:

классическое куклоразводилово...

жестко ты рынок повеселил. чуток заранее предупреждай ))))
[Удален]  
на горизонте 54,38 ...
 
_new-rena:
жестко ты рынок повеселил. чуток заранее предупреждай ))))
на шута похож? самый вход ща, засветил...
[Удален]  
Ilij:
на шута похож? самый вход ща, засветил...

да нееее, тут

а тут было то, что я имел ввиду

.... чуток открыл он чтобы торкнуло малость )))

 
stranger:

Да, профессор, да)

Вы с Сенсеем не братья? по разуму.... 

А чо вы не в духе, профессор, баксы ваши ломанули? Так там у вас было то всего 70))) 

Называй меня Вычислитель )))

 

 

Как они это делают? Все углы последнюю тройку в смысле, вчера рисовал, сейчас только синенький уровень добавил...


[Удален]  
Silent:

Как они это делают? Все углы вчера рисовал, сейчас только синенький уровень добавил...

в легкую в любом месте можно пересечь график линией с углом под 45 град, не задумывался?

верхние зеленые линии то где - в небе же..

[Удален]  

Это ты только часть видишь. Их, линий такого типа которые якобы прогнозирую цену значительно больше. Проблема в том, несмотря на все это, прогнозировать это не позволяет.

К примеру, я могу нарисовать пять уровней на графике, одного из которых цена коснется с точностью до пипса. Но вот какого из них - хз.

