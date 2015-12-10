FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 397
на четверке все так почищено, что и проблему такую даже не знал...
а то написал за еврофунт и картину положил, а Стренж меня за полоумного принял, да еще с рублями...
моя разочарован...
ничего не жду:
жду когда евро доллар упадет еще максимум до 1.23540 и наверх.. У кого-нибудь есть другое мнение, поделитесь.
А я купил до завтра
На мой взгляд эту поддержку пробьет только завтро на заседании ЕЦБ
Ты СЕНСЕЙ, какое несолидно)))))
Да мне дела до вас нет, будет веточка напишу, нет так нет.
как пошли котиры - приятно посмотреть ))))))))))))
осталось тока по линейке начертить
осталось тока вообще по линейке начертить