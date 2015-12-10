FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 397

Ilij:

на четверке все так почищено, что и проблему такую даже не знал...

а то написал за еврофунт и картину положил, а Стренж меня за полоумного принял, да еще с рублями...

моя разочарован...

ноу, ноу)
 
жду когда евро доллар упадет еще максимум до 1.23540 и наверх.. У кого-нибудь есть другое мнение, поделитесь.
ничего не жду:


 
Evgen-ya1:
А я купил до завтра

На мой взгляд эту поддержку пробьет только завтро на заседании ЕЦБ 

 
stranger:
Ты СЕНСЕЙ, какое несолидно)))))
Да мне дела до вас нет, будет веточка напишу, нет так нет.
 
Evgen-ya1:
Так продать на 20 пип лотом 1 обязательно или лучше было вчерашнюю продажу додержать? Ау, мадам, мне же интересно - зачем)
 
Ishim:
Да мне дела до вас нет, будет веточка напишу, нет так нет.
Прискорбно слышать такое от Вас, Учитель 
как пошли котиры - приятно посмотреть ))))))))))))

осталось тока по линейке начертить

 
_new-rena:

как пошли котиры - приятно посмотреть ))))))))))))

осталось тока вообще по линейке начертить

Какая то она не общительная(
 
Доллар обновил исторический максимум в 54,5 рубля http://russian.rt.com/article/62538 
