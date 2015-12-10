FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 15

Новый комментарий
 
[Удален]  
Speculator_:
круто, а чо такое сокрольная? просвети, если свободная минутка найдётся
 
_new-rena:
круто, а чо такое сакральная?
http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=1099  http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=1099
Сакральная Точка в Tactica Adversa: TheIgnatPost.ru - обучающие уроки и тесты для трейдеров по рынку Форекс, а также аналитика форекс
Сакральная Точка в Tactica Adversa: TheIgnatPost.ru - обучающие уроки и тесты для трейдеров по рынку Форекс, а также аналитика форекс
  • theignatpost.ru
Для модели притяжения и модели динамического равновесия найти сакральную точку подобным образом невозможно. Их сакральной точкой является сакральная точка модели расширения, их «порождающей». Линии, на пересечении которых находится сакральная точка должны охватывать по касательной всё движение цен в промежутке между точками 1 и 4, поэтому в...
 
Ishim:
http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=1099
Давно таких ужасов не видел... 
 
_new-rena:
круто, а чо такое сокрольная? просвети, если время есть
 
Speculator_:
А белочек там нет?.. 
[Удален]  
Speculator_:
а на истории сходится? в смысле - рисовал?
[Удален]  
stranger:
А белочек там нет?.. 
кто как ведь называет, кто ГиП, кто ГиЖо...., кто то вишь - сокровенная. Можно конечно такое (50/50), но уж точно не на М15....
 
мракобесы... а звездочка точно пятиконечная нужна? концы не попутал?
 
iIDLERr:
мракобесы... а звездочка точно пятиконечная нужна? концы не попутал?
1...8910111213141516171819202122...871
Новый комментарий