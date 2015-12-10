FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 285

Speculator_:
Нет ссыль кинь
http://sntat.ru/reportages/5552-stali_izvestny_podrobnosti_gibeli_byvshego_pilota_komandy_kamaz-master_ilgizara_mardeeva
Стали известны подробности гибели бывшего пилота команды «КАМАЗ-Мастер» Ильгизара Мардеева
  • 2014.08.25
  • sntat.ru
24 августа во время езды на квадроцикле в Боровецком лесу  рядом с базой отдыха «Пихта» погиб Ильгизар Мардеев. Бывший  автогонщик «КАМАЗ-Мастер» ехал по грунтовой дороге на квадроцикле и, не вписавшись в поворот, врезался в дерево. В результате столкновения Ильгизар Мардеев получил травмы несовместимые с жизнью. - Невозможно поверить, что...
Speculator_:
Здесь горы огромные, вода при 80 градусов закипает, и голова с непривычки кружится, а летом на горных речках лёд по берегу лежит, но зимой вода не замерзает.   
вах ! когда же лето, ё-ма-ё ???
 
stranger:

Про бабку с картошкой ты понял, это уже гуд, тады скажи с какого тф это ?

 

Доказывать вам вашу правоту увольте ))) радуйтесь!
 

Продаж добавлю... 

Speculator_:

Продаж добавлю... 

и всё равно Н1... сегодня тока не рви когти. пусть поболтается чуток...
 
_new-rena:
и всё равно Н1... сегодня тока не рви когти. пусть поболтается чуток...
штурман?
 
Ishim:
Доказывать вам вашу правоту увольте ))) радуйтесь!
Не надо ничего доказывать, просто покажи мне объем на таймфрейме, интересно как это, сижу вот думаю, заинтриговал однако)
Ishim:
штурман?
да, но не получается.((( всё равно кормушку куклу устраивает, не дождавшись норм. результатов ))))
 
_new-rena:
и всё равно Н1... сегодня тока не рви когти. пусть поболтается чуток...
Я спать пошел всё одно минуса уже с этих сделок не будит  
 
Speculator_:
Я спать пошел всё одно минуса уже с этих сделок не будит  
Что то мне подсказывает что это не так)))
