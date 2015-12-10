FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 781
9860 малясечкой 9985 гараздо крупнее
По ходу, завуалированный мат. Цензура детектед.
Silent, как картинка может быть матом?)))
Там тест был про кукла, который всех любит, и тех, кто снизу, и тех, кто сверху :-)
не на картинке, пост совсем тыртыр.
По Еврочке как-то так.
спасибо !
1,5 недели истекло.. Еврик живёт свой жизнью. На рост пока намека нет. Прогноз Квинто остался не более чем статьёй и желанием помочь своей байке... У меня еврик по прежнему в продаже.
Ещё одна проблема решена - торг по рынку - научил прогу впервые. Ни один штатный индикатор "не заточен" правильно а точнее вовремя определять направление и настрой цены на младьших ТФ в связи с преобразованиями цены в ряд с последующей математической обработкой. Торг против тренда - единственный вариант, который более менее работает на индюках стандартной поставки, а это естественно потенциальный сливатор, если не быть предсказателем.
Торгую рубь для прикола (интересен итог), очень дорогая по марже фишка для торговли, спред хуже конского... Ожидаю рост до 70-ти при падении нефти примерно до 40-ка либо при падении индекса бакса с последующей коррекцией того же индекса.
У нас жуткий холод
А у Вас?
Рубль идет на 42.38 ))) Переписывай прогу )))
испытания на деме ни к чему не обязывают. выводы позже...
народ набрался баксов по дорогой цене, я думаю что не всем это выгодно. скорее всего начнут скидывать их с убытком для себя. начнет рости цена покупки. так что я пока покупаю.