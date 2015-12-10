FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 781

Myth63:

9860 малясечкой 9985 гараздо крупнее

Ладно, единичка, не будем торговаться)
 
Silent:

По ходу, завуалированный мат. Цензура детектед.

Silent, как картинка может быть матом?))) 
 
stranger:
stranger: 

Там тест был про кукла, который всех любит, и тех, кто снизу, и тех, кто сверху :-)

не на картинке, пост совсем тыртыр.

 
цензура тут. Все по-цивильному, по-культурному. Это на 4-ке хоть номера легких девушек можно было рекламировать, а здесь даже фотку девичьих ножек запостить - ни-ни. 
 
Приветик  всем !
 По Еврочке как-то так.



спасибо !
Silent:

Silent:

1,5 недели истекло.. Еврик живёт свой жизнью. На рост пока намека нет. Прогноз Квинто остался не более чем статьёй и желанием помочь своей байке... У меня еврик по прежнему в продаже.

Ещё одна проблема решена - торг по рынку - научил прогу впервые. Ни один штатный индикатор "не заточен" правильно а точнее вовремя определять направление и настрой цены на младьших ТФ в связи с преобразованиями цены в ряд с последующей математической обработкой. Торг против тренда - единственный вариант, который более менее работает на индюках стандартной поставки, а это естественно потенциальный сливатор, если не быть предсказателем.

Торгую рубь для прикола (интересен итог), очень дорогая по марже фишка для торговли, спред хуже конского... Ожидаю рост до 70-ти при падении нефти примерно до 40-ка либо при падении индекса бакса с последующей коррекцией того же индекса.

 

У нас жуткий холод

 

А у Вас? 

gnawingmarket:

У нас жуткий холод

 

А у Вас? 

а у нас не дует со стороны Ростока ветрами, которые завихряются на перепаде давлений в обратку)))
 
Рубль идет на 42.38 ))) Переписывай прогу )))
artikul:
artikul:

испытания на деме ни к чему не обязывают. выводы позже...

народ набрался баксов по дорогой цене, я думаю что не всем это выгодно. скорее всего начнут скидывать их с убытком для себя. начнет рости цена покупки. так что я пока покупаю.

