FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 769
Серый штрих внизу - расчетное дно )))
Ясно.
Илья, бакстурлиру купи) И не бегай по полю)))
Профессор, а как же мы теперь то без НЕГО, никто ж путь не укажет и не пошлет....? по этому пути..
Профессор, а как же мы теперь то без НЕГО, никто ж путь не укажет и не пошлет....?
вы научите... бакстурлира...даздраперма...
киви купил:
Евроену пасу в селл...
сегодня ночью по евре вышло примерно 1.8к контрактов... мыслим...
А чего там комментить, гуд все там у вас получилось) Но спреды правда убойные)
Выжил... :-)
