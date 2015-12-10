FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 769

Новый комментарий
 
artikul:

 Серый штрих внизу - расчетное дно )))

Ясно.

Илья, бакстурлиру купи) И не бегай по полю))) 

Профессор, а как же мы теперь то без НЕГО, никто ж путь не укажет и не пошлет....? по этому пути..

 
stranger:

Ясно.

Илья, бакстурлиру купи) И не бегай по полю))) 

Профессор, а как же мы теперь то без НЕГО, никто ж путь не укажет и не пошлет....? 

вы научите... бакстурлира...даздраперма...

киви купил:

Евроену пасу в селл...

[Удален]  
сегодня ночью по евре вышло примерно 1.8к контрактов... мыслим...
 
Ilij:

вы научите...

киви купил:

Евроену пасу в селл...

Киву купил? Ню, ню, "ему никто не будет мешать расти", на выходных)))
 
Myth63:
сегодня ночью по евре вышло примерно 1.8к контрактов... мыслим...
Ушло? На той неделе поболее пофиксились.
 
stranger:
А чего там комментить, гуд все там у вас получилось) Но спреды правда убойные)
ясно. Входил когда они были 200
 
stranger:
А чего там комментить, гуд все там у вас получилось) Но спреды правда убойные)
Выжил... :-)
 
stranger:
А чего там комментить, гуд все там у вас получилось) Но спреды правда убойные)
Гуляю... :-)
 
R0MAN:
Выжил... :-)
Но еще держишь?
 
stranger:
А чего там комментить, гуд все там у вас получилось) Но спреды правда убойные)
Гуляю.
1...762763764765766767768769770771772773774775776...871
Новый комментарий